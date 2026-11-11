Otlukbeli'nde termometre eksi 20'yi gösterdi

Erzincan'da soğuk hava yaşamı etkiliyor

Erzincan'da etkisini sürdüren soğuk hava dalgası içinde Otlukbeli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 derece olarak ölçüldü. Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riski artarken günlük yaşamda tedbir çağrıları dikkat çekiyor.

Meteorolojiden değerlendirme:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, sabah saatlerinde ise pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtiliyor.

İlçeler bazında ölçülen sıcaklıklar:

Erzincan'da kaydedilen sıcaklıklar şu şekilde açıklandı:

Otlukbeli: -20 derece

Refahiye: -10 derece

Ergan Dağı: -7 derece

Çayırlı: -5 derece

Tercan: -4 derece

Kemah: -2 derece

Üzümlü: -2 derece

Erzincan merkez: -1 derece

İliç: 0 derece

Kemaliye: 2 derece

Ölçülen değerler, özellikle yüksek rakımlı ve iç kesimlerde gece sıcaklıklarının ciddi şekilde düştüğünü gösteriyor. Yetkililer ilerleyen saatlerde olası buzlanma ve sabah sisine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

OTLUKBELİ’DE SICAKLIK EKSİ 20 DERECEYE DÜŞTÜ