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Otlukbeli'nde termometre eksi 20'yi gösterdi

Erzincan'da etkili soğuk, Otlukbeli'nde termometre eksi 20 dereceyi gösterdi; Meteoroloji bölge için parçalı bulutlu ve sabahları sis uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Otlukbeli'nde termometre eksi 20'yi gösterdi

Erzincan'da soğuk hava yaşamı etkiliyor

Erzincan'da etkisini sürdüren soğuk hava dalgası içinde Otlukbeli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 derece olarak ölçüldü. Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riski artarken günlük yaşamda tedbir çağrıları dikkat çekiyor.

Meteorolojiden değerlendirme:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, sabah saatlerinde ise pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtiliyor.

İlçeler bazında ölçülen sıcaklıklar:

Erzincan'da kaydedilen sıcaklıklar şu şekilde açıklandı:
Otlukbeli: -20 derece
Refahiye: -10 derece
Ergan Dağı: -7 derece
Çayırlı: -5 derece
Tercan: -4 derece
Kemah: -2 derece
Üzümlü: -2 derece
Erzincan merkez: -1 derece
İliç: 0 derece
Kemaliye: 2 derece

Ölçülen değerler, özellikle yüksek rakımlı ve iç kesimlerde gece sıcaklıklarının ciddi şekilde düştüğünü gösteriyor. Yetkililer ilerleyen saatlerde olası buzlanma ve sabah sisine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

OTLUKBELİ’DE SICAKLIK EKSİ 20 DERECEYE DÜŞTÜ

OTLUKBELİ’DE SICAKLIK EKSİ 20 DERECEYE DÜŞTÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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