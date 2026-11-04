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Beşiktaş'ta son prova: Italiano taktik hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. haftası öncesi Vincenzo Italiano yönetiminde taktik antrenmanla hazırlığı tamamladı; Fabio Miretti yer almadı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:09

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş'ta son prova: Italiano taktik hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Celtic maçı için son antrenmanını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında yarın oynayacağı Celtic maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen idman, kulübün tesislerinde son kontrollerin yapılmasıyla sona erdi.

Antrenmanın işleyişi:

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde ilk 15 dakikası basına açık tutulan çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın takibi sırasında ekip önce kondisyon çalışmalarına ağırlık verdi; daha sonra basına kapalı bölümde, maçın taktik hazırlıklarına odaklanıldığı öğrenildi.

Kadro durumu ve eksikler:

Çalışmada sakatlığı bulunan Fabio Miretti yer almadı. Teknik heyetin, antrenmanların kapalı bölümünde uyguladığı taktik varyasyonlarla deplasmandaki maç planını netleştirmeye çalıştığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamalar ve idman raporları, son kadro kararlarının maç öncesi şekilleneceğine işaret ediyor.

Yarınki randevu öncesi takımın antrenman ritmi ve taktik çalışmaları, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki hedefleri açısından belirleyici olacak. Teknik ekip, hem fiziksel hem de taktiksel hazırlığı tamamlayarak maça odaklandı.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ&#039;NİN 4. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA İSKOÇ EKİBİ CELTİC İLE OYNAYACAĞI...

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ'NİN 4. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA İSKOÇ EKİBİ CELTİC İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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