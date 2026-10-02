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Asırlık çınarlara vefa: Kula kaymakamı Talha Altuntaş'tan ziyaret

Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Emre Mahallesi'ndeki yaşlıları türbe ve hane ziyaretleriyle dinledi, dualarını aldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Asırlık çınarlara vefa: Kula kaymakamı Talha Altuntaş'tan ziyaret

kula'da kaymakamın yaşlılara yönelik programı

Manisa’nın Kula ilçesinde Kaymakam Talha Altuntaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Emre Mahallesi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde hem manevi mekânlar hem de yaşlı vatandaşların evleri dolaşılarak, onlara saygı ve ilgi gösterildi.

etkinlik rotası:

Programın başlangıcında heyetle birlikte ilk olarak Yunus Emre ve Tapduk Emre türbeleri ziyaret edildi. Türbelerde edilen duaların ardından Kaymakam Altuntaş ve beraberindekiler, mahalledeki yaşlıları hanelerinde ziyaret ederek hayır dualarını aldı ve manevi atmosferi paylaştı.

hane ziyaretlerinin içeriği:

Gerçekleştirilen hane ziyaretlerinde Kaymakam Altuntaş, büyüklerle yakından ilgilendi, uzun süre sohbet etti ve vatandaşların hal ve hatırını sordu. Ziyaretlerde yaşlıların talepleri ve ihtiyaçları dinlendi; yetkililer gereken notları alarak destek sağlama niyetini ifade etti.

Altuntaş, yaptığı konuşmada yaşlıların toplumun hafızası ve temel direği olduğuna dikkat çekerek, onlara sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler temennisinde bulundu. Ziyaretler, yerel düzeyde vefa ve saygının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

MANİSA&#039;NIN KULA İLÇESİNDE KAYMAKAM TALHA ALTUNTAŞ, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA EMRE...

MANİSA'NIN KULA İLÇESİNDE KAYMAKAM TALHA ALTUNTAŞ, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA EMRE MAHALLESİ'NDEKİ YAŞLI VATANDAŞLARI HANELERİNDE ZİYARET EDEREK HAYIR DUALARINI ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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