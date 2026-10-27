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Boyraz'tan öğrencilere çağrı: bu trende 'eserim var' diyebilirsiniz

UFEST kapanışında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Bartın öğrencilerinin milli elektrikli hızlı trende kendilerinin de payı olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 18:22

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 18:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Boyraz'tan öğrencilere çağrı: bu trende 'eserim var' diyebilirsiniz

etkinlik ve katılımcılar:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Bartın Üniversitesinde düzenlenen UFEST kapanış programı, üniversite ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Program İİBF-Eğitim Fakültesi Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu'nda yapıldı ve törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Vali Nurtaç Arslan ile il protokolü katıldı.

Festival çerçevesinde kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu ulaşımı ile haberleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişimleri gençlerle buluşturacak stantlar kuruldu. Katılımcılar bu alanları yakından tanıma, deneyimleme ve geleceğin teknolojilerini keşfetme fırsatı buldu.

gösterim, alkış ve bakan yardımcısının mesajı:

Program sırasında Osman Boyraz sunum yaparken, milli elektrikli hızlı trenin tanıtım videosu izletildi. Boyraz, videonun ardından Bartın Üniversitesi öğrencilerine teşekkür ederek, öğrencilerin projeye gösterdiği ilginin ve alkışın proje ekibine moral kattığını aktardı.

Bakan Yardımcısı, öğrencilere hitaben, "Bu trende eserim var" diyebileceklerini söyleyerek gençleri projeye kendilerini yakın hissetmeye davet etti. Boyraz, Bartın'daki katılımcıların gösterdikleri ilginin projeyi motive etmede katkı sağladığını özellikle vurguladı.

eğitim fırsatları ve rektörün değerlendirmesi:

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise UFEST'in üniversitede nitelikli bir öğrenme ortamı oluşturduğunu belirtti. Rektör Akkaya, etkinlik kapsamında kurulan 12 nitelikli standı ve İktisadi Bilimler Fakültesi ile meslek yüksekokullarının programlarını örnek göstererek katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Akkaya, özellikle Uluslararası Lojistik bölümü, Akıllı Altyapı Sistemleri Programı ve Kurucaşile'deki yat, liman, marina, gemi kaptanlığı programlarının UFEST sayesinde öğrencilere uygulamalı öğrenme imkanı sunduğunu ifade etti.

Program, öğrenci katılımının projelere olan ilginin ölçülmesi ve gençleri sektöre yakınlaştırma açısından önemli bir platform olarak değerlendirildi. Sunum ve gösterimler, hem bilgilendirici hem de motive edici bir hava yaratarak kapanışa taşındı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN YARDIMCISI OSMAN BOYRAZ

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN YARDIMCISI OSMAN BOYRAZ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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