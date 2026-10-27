Zonguldak’ta 103. yıl coşkusu iki gün sürecek

Zonguldak’ta iki günlük Cumhuriyet programı açıklandı

Zonguldak Valiliği tarafından hazırlanan program kapsamında Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kutlamaları 28-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlikler, kent merkezindeki tören ve gösterilerle halkın katılımına açık şekilde planlandı.

28 Ekim programı:

Programın ilk günü, 28 Ekim Çarşamba saat 11.45’te Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda düzenlenecek Atatürk ve Cumhuriyet Koşusu ile başlayacak. Saat 13.00’te Valilik Hizmet Binası önündeki Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni yapılacak. Günün son etkinliği olarak saat 13.30’da Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde Dereceli Eserler Sergisi açılacak.

29 Ekim programı ve akşam etkinlikleri:

29 Ekim Perşembe günü kutlamalar sabah 10.00’da Valilik Makamı’ndaki tebrikat töreni ile başlayacak. Resmi bayram töreni ise 11.00’de Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda yapılacak. Öğleden sonra saat 13.15’te Zonguldak Limanı Jandarma Sosyal Tesisi önünde römorkörler tarafından su gösterisi gerçekleştirilecek.

Günün finalini saat 20.00’de düzenlenecek fener alayı oluşturacak. Vatandaşlar Tren Garı önünde toplanıp Valilik Hizmet Binası önüne kadar kortej halinde yürüyecek. Organizasyon duyurusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle açık alandaki etkinliklerin yapılamaması durumunda 29 Ekim saat 11.00’deki törenin Kozlu Kapalı Spor Salonu’na alınacağı ve kortej geçişinin gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, tüm vatandaşları Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü törenlerine davet etti.

CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ZONGULDAK’TA DÜZENLENECEK KUTLAMALARIN PROGRAMI AÇIKLANDI. 28 EKİM’DE BAŞLAYACAK ETKİNLİKLER, 29 EKİM AKŞAMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜYLE TAMAMLANACAK.