Asırlık yörük kilim geleneği el emeğiyle yeniden canlanıyor

Atölyede hayat bulan gelenek

Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi’nde kurulan Çameli Belediyesi Halı ve Kilim Dokuma Atölyesi, unutulmaya yüz tutan Yörük dokumacılığını yaşatmak için üretime devam ediyor. Kaymakamlık ve Halk Eğitimi Merkezi ile iş birliği içinde yürütülen çalışmada, yerel kadınlar hem istihdam oluyor hem de bölgenin kültürel mirası yeni ürünlerle gün yüzüne çıkıyor.

üretim süreci ve emek:

Atölyede dokunan ürünler, geleneksel yöntemlerle hazırlanan kök boya ile boyanan yün iplerin kullanılmasıyla ortaya çıkıyor. İşçilik yoğun bir süreç; bir ürünün tamamlanması yaklaşık 25 ile 30 gün sürüyor ve işlem her aşamada tek tek, ilmek ilmek ilerliyor. Elde dokunan kilim ve bezlerin bazı modelleri coğrafi işaretli olarak tescillenmiş; bu durum hem koruma hem de tanıtım açısından önem taşıyor.

genç kuşağa çağrı ve sürdürülebilirlik:

Usta Öğretici Firdevs Eriş, atölyenin hem zanaatı yaşatmak hem de kadınların emeğini görünür kılmak için önemli olduğunu söylüyor. Eriş, 'Unutulmaya yüz tutmuş kilimlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Coğrafi işaretini aldığımız modellerimizi dokuyoruz. Tamamen kök boya. Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olan dokumaları, kilimleri ve bez dokumaları yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Burada dokuma yapan birçok kadın arkadaşımız var. Ancak gençlerimizden de unutulmaya yüz tutmuş bu mesleğe, geçmişimize ve değerlerimize sahip çıkmalarını bekliyoruz' ifadeleriyle yeni nesillerin katılımına vurgu yapıyor.

Bölgenin turizm potansiyeli de üretim ve tanıtıma destek sağlıyor; atölyeyi ziyaret eden yurt içi ve yurt dışı misafirler, el dokuması ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgi, hem iç pazarda hem de bölgenin tanıtımında kilimlerin rolünü artırıyor ve üretimin sürekliliğine katkı veriyor.

Çameli’de sürdürülen atölye çalışması, yerel kültürün korunması ile kadın istihdamını bir araya getiriyor. Zorluklarına rağmen geleneksel tekniklerle üretimin sürdürülmesi, bölgenin somut olmayan kültürel mirasına sahip çıkılması açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

ÇAMELİ BELEDİYESİ HALI VE KİLİM DOKUMA ATÖLYESİ ÇATISI ALTINDA UNUTULMAYA YÜZ TUTAN ASIRLIK YÖRÜK ZANAATI YAŞATILMAYA ÇALIŞILIYOR