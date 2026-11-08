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Manavgat'ta zeytinin tarihten sofraya yolculuğu festivalde canlandı

Manavgat'ta 3. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde antik taş yataklarda yapılan taş sıkımından tadım etkinliklerine kadar zeytin kültürü sergilendi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Manavgat'ta zeytinin tarihten sofraya yolculuğu festivalde canlandı

Festivalin ikinci günü ve Saraçlı Mahallesi

Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği 3. Zeytin ve Zeytinyağı Festivalinin ikinci günü Saraçlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen geleneksel üretim programıyla tamamlandı. Etkinlik, Manavgat'ın binlerce yıllık zeytincilik kültürünü yerinde gözlemleme fırsatı sundu.

Antik taş yataklarda geleneksel üretim:

Program kapsamında katılımcılar, antik taş yataklarda yapılan taş sıkımını, zeytin kırma tekniklerini ve zeytinyağı pişirme uygulamalarını yakından izledi. Yüzyıllardır aktarılan bu yöntemlerin canlandırıldığı gösterilerde zeytinin tarladan sofraya uzanan yolculuğu tüm ayrıntılarıyla sergilendi. Etkinlikte üreticilerin emeği ve kadınların üretimdeki katkısı özellikle öne çıktı.

Etkinlikler, tadımlar ve atölyeler:

İki gün süren festival boyunca tadım etkinlikleri, zeytinyağlı yemek workshopları, çocuk atölyeleri ve halk oyunları gösterileri düzenlendi. Farklı yaş gruplarından hemşehrilerin ilgiyle takip ettiği programlar, zeytin kültürünün geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı ve geleneksel üretim süreçlerinin görünürlüğünü artırdı.

Festival alanı ve devam eden program

Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan stantlarda yerel üreticiler zeytin ve zeytinyağı ürünlerini sundu; ziyaretçiler Manavgat'ın zeytin kültürünü yakından tanıma imkânı buldu. Stantlar ve etkinlik alanı, 9 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak ve festival iki gün daha sürecek.

Belediye yetkilileri festivalde emeği geçen paydaşlara, üreticilere ve etkinliklere katılan hemşehrilere teşekkür ederek, zeytin kültürünü yaşatmaya yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı. Programa Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek ve eşi Hatice Çiçek ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, mahalle sakinleri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PROGRAMA MANAVGAT BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AV. MEHMET ÇİÇEK DE KATILDI

PROGRAMA MANAVGAT BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AV. MEHMET ÇİÇEK DE KATILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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