Aslanapa'da okul güvenliği için kurumlar bir araya geldi

toplantının gündemi ve katılımcılar:

Aslanapa ilçesinde düzenlenen Okul Güvenliği İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı, Kaymakam İsmail Tosun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Necati Kulik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Gedek, İlçe Emniyet Amiri Volkan Yönden ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Işıklı katıldı.

ele alınan güvenlik tedbirleri:

Toplantıda, öğretmen ve öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla alınması gereken koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Değerlendirmeler, okullarda güvenli eğitim ortamının sağlanmasına yönelik genel önlemler ve bunların uygulanmasına ilişkin koordinasyonun güçlendirilmesine odaklandı.

kurumlar arası koordinasyonun önemi:

Katılımcılar, farklı kurumların rol ve sorumluluklarının netleştirilmesinin, düzenli iletişim ve ortak çalışma mekanizmalarının oluşturulmasının önemini vurguladı. Toplantıda alınan kararların uygulamaya konulması ve denetim mekanizmalarının sürdürülmesinin gerekliliği üzerinde duruldu.

ASLANAPA’DA OKUL GÜVENLİĞİ MASAYA YATIRILDI