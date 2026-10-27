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Aslı Baş soruşturmasında yeni gelişme: duruşma 21 ocak 2027'ye ertelendi

Yargıtay bozmasının ardından Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aslı Baş davası, ailenin mazereti ve eksikler nedeniyle 21 ocak 2027'ye ertelendi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:02

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aslı Baş soruşturmasında yeni gelişme: duruşma 21 ocak 2027'ye ertelendi

duruşmanın seyrinde bugün neler yaşandı:

Yargıtay kararının bozmasının ardından Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen Aslı Baş davasının bugün yapılması planlanan celsesi tamamlanamadı. Mahkeme, davaya ilişkin eksik hususların giderilmesi ve tarafların mazeretleri nedeniyle duruşmayı erteledi. Aslı Baş, 2003 Türkiye Mankenler Kraliçesi unvanıyla biliniyor; dava, Bodrum'daki şüpheli ölümüyle ilgili sürecin yeniden değerlendirilmesini içeriyor.

sanık beyanları ve mahkeme kararları:

Bugünkü duruşmaya sanıklardan Ahmet Bayer ve oğlu Volkan Bayer katıldı. Sanık Ahmet Bayer, sağlık durumunun iyi olmadığını belirterek duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti ve ameliyat planlarına değindi. Mahkeme heyeti Bayer'in bu talebini kabul etti. Ayrıca mahkeme, bazı tanıkların ilgili celsede hazır edilmesine karar verdi.

silinen mesajların teknik incelemesi kararı:

Davanın önceki oturumlarında gündeme gelen cep telefonlarındaki silinmiş mesajların geri getirilmesine ilişkin talep bu celsede de ele alındı. Mahkeme heyeti, söz konusu mesajların geri getirilmesi konusunda hangi teknik imkânların bulunduğunun araştırılması yönünde karar verdi ve ilgili teknik incelemelerin yaptırılmasına hükmetti.

Tüm bu gelişmeler üzerine mahkeme, diğer eksik hususların tamamlanması amacıyla duruşmayı 21 ocak 2027 tarihine erteledi. Ailenin mazereti ve eksik delillerin tamamlanması gerekçeleri, bir sonraki celsede tartışılacak ana konular arasında yer alacak.

SANIKLAR AHMET BAYER VE OĞLU VOLKAN BAYER (ŞAPKALI)

SANIKLAR AHMET BAYER VE OĞLU VOLKAN BAYER (ŞAPKALI)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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