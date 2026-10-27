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Cezaevinden mağazaya: hükümlü üretimleri Mersinlilerin hizmetinde

Mersin'de İşyurtları Kurumu Satış Mağazası'nda hükümlülerce üretilen giyim, tekstil, hediyelik ve gıda ürünleri halka sunuluyor; hedef topluma kazandırma.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Cezaevinden mağazaya: hükümlü üretimleri Mersinlilerin hizmetinde

mağaza ve ürün yelpazesi:

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile kentte görev yapan gazetecilerin bir araya geldiği program, Millet Bahçesi sahil kesiminde bulunan İşyurtları Kurumu Satış Mağazasında gerçekleştirildi. Mağazada Türkiye'nin farklı ceza infaz kurumlarında hükümlüler tarafından üretilen çok sayıda ürün sergileniyor ve halka açık şekilde satışa sunuluyor.

Giyim, tekstil, hediyelik eşya ve gıda ürünlerinin ön planda olduğu mağaza, kaliteli, güvenilir ve ekonomik seçenekler sunduğunu belirten Emre, vatandaşları bu ürünleri görmeye davet etti. Mağaza düzenlemesi içinde satışın yanı sıra ailelerin vakit geçirebileceği bir kafeterya da yer alıyor; kafeteryada kahvaltı ve yemek hizmeti veriliyor.

çalışma koşulları ve ücretlendirme:

Başsavcı Emre, mağazada yalnızca ceza infaz kurumu personelinin değil hükümlülerin de görev yaptığını söyledi. Çalışan hükümlülerin sigortalarının yapıldığını ve belirli bir ücret aldıklarını vurgulayan Emre, bu uygulamanın hem hükümlülerin meslek edinmesine hem de ailelerine katkı sağlamasına hizmet ettiğini ifade etti.

eğitim ve meslek edindirme faaliyetleri:

Emre, ceza infaz kurumlarındaki temel amacın yalnızca cezalandırmak olmadığını; esas hedefin hükümlüleri ıslah ederek topluma kazandırmak olduğunu hatırlattı. Bu çerçevede eğitim, spor, kültür, sanat ve meslek edindirme faaliyetlerinin yaygın şekilde sürdürüldüğünü aktardı. Hükümlülerin kütüphanelerden yararlandığı, kitap okuma ve sınav uygulamalarına katıldığı, tiyatro ve çeşitli sportif faaliyetlerde yer aldığı belirtildi.

Üretim alanında ise ahşap işçiliği, gemi yapımı ve bakır işlemeciliği gibi atölye faaliyetleri yürütülüyor. Emre, hükümlülerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı alanlarda kendilerini geliştirebilme imkanı bulduklarını söyledi ve İşyurtları Kurumu bünyesindeki üretimlerin ülke ekonomisine de katkı sunduğunu ekledi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya da mağazayı kent açısından önemli bir kazanım olarak nitelendirerek, üretim sürecindeki emeğin ve taşıdığı anlamın değerli olduğunu ifade etti. Kaya, gazeteciler olarak mağazanın tanıtımına katkı sunacaklarını belirtti.

Program, gazetecilerin mağazadaki ürünleri incelemesi ve sohbetin ardından sona erdi. Emre ile Kaya'nın açıklamaları, hem ürünlerin satışa sunulması hem de hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirme amacı taşıdı.

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCISI YASİN EMRE, KENTTE GÖREV YAPAN GAZETECİLERLE İŞYURTLARI KURUMU SATIŞ...

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCISI YASİN EMRE, KENTTE GÖREV YAPAN GAZETECİLERLE İŞYURTLARI KURUMU SATIŞ MAĞAZASINDA BİR ARAYA GELEREK CEZA İNFAZ KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN ÜRETİM FAALİYETLERİ VE HÜKÜMLÜLERİN TOPLUMA KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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