Yarım milyon gönüllüyle büyüyen Kızılay'ın iyilik ağı

yarım milyon gönüllüyle yeni bir aşama

Türk Kızılay, gönüllülük hareketinde önemli bir kilometre taşına ulaştı: Gönüllü Ol platformunda kayıtlı gönüllü sayısı 500 bini geçti. 2020 yılında hayata geçirilen platform, gönüllülük süreçlerini tek çatı altında toplayarak ilgileri ve yetkinlikleri doğrultusunda görev eşleştirmesi yapıyor.

Gönüllüler, platform üzerinden afetlere hazırlıktan toplumsal hizmetlere kadar toplam 33 farklı alanda görev alabiliyor. Bu alanlar arasında afet ve acil durum, ilk yardım, sosyal yardım, yaşlı ve hasta bakımı, psikososyal hizmet, kan ve kök hücre çalışmaları, çevre, tercüme, lojistik ile eğitim-öğretim gibi hizmetler yer alıyor.

gençler ve kadınlar gönüllülükte önde:

Kayıtlı gönüllüler arasında gençlerin ağırlığı belirgin. 18-30 yaş arasındaki katılımcılar toplam gönüllülerin yüzde 59,6