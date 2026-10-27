Ayan Mahallesi'nde taşkına karşı yeni hat: yağmur suları kanalizasyondan ayrıldı

Çalışmanın ayrıntıları:

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Sarıgöl ilçesine bağlı Ayan Mahallesi'nde yıllardır tekrarlayan su baskınlarına karşı altyapı çalışmasını tamamladı. Mahallenin çukur konumunda biriken yağmur sularını hedefleyen projede yaklaşık 1.200 metre uzunluğunda ve 600 milimetre çapında yağmur suyu hattı döşendi.

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen uygulamayla yağmur suları kanalizasyon hattından ayrıştırıldı. Bu ayrıştırma, kanalizasyon sistemine fazla yük binmesini engelleyerek bağ, bahçe ve konutların taşkın riskine karşı korunmasını sağlıyor.

Yerel yönetimin açıklamaları:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projenin tamamlanmasıyla ilgili olarak, "Yıllardır çözüm bekleyen bir sorununu daha çözüme kavuşturduk. Sarıgöl ilçemize bağlı Ayan Mahallemizin çukur konumundan kaynaklı yağmur suyu ve taşkın riskini ortadan kaldırmak için başlattığımız titiz çalışmayla yaklaşık bin 200 metre uzunluğunda, 600 milimetre çapında yağmur suyu hattını tamamladık. Artık yağmur suları kanalizasyon hattından ayrıştı; mahallemizin bağları, bahçeleri ve evleri güvene alındı. Halkımızın yüzündeki mutluluk, en büyük motivasyonumuz. Daha güvenli ve yaşanabilir bir Manisa için altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Ayan Mahallesi Muhtarı Abdullah Peker ise mahallelerinin çukur konumu nedeniyle yağışlarda su birikimi yaşandığını belirterek, "Yağmur yağdığında bütün sularımız buraya toplanıyor ve sıkıntı yaşıyorduk. Yağmur suyunu ayırarak ve kanalizasyon hattını yenileyerek bu sorunu çözmüş bulunuyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin tepkisi ve sonraki adımlar:

Mahalle sakinlerinden İbrahim Başeğmez, su baskınlarının bağlara zarar verdiğini vurgulayarak çalışmanın tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bir başka sakin Bekir Kol da sorunun uzun süredir devam ettiğini belirterek Başkan Besim Dutlulu’ya teşekkür etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün, kent genelinde yağış kaynaklı sorunların önlenmesi ve altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yapılan ayrıştırma çalışması, benzer düşük kotlu yerleşimlerde uygulanabilecek bir yöntem olarak taşkın yönetiminde örnek teşkil ediyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE YAĞIŞLARDA SU BASKINLARINA NEDEN OLAN AYAN MAHALLESİ’NDEKİ SORUN İÇİN 1.200 METRE UZUNLUĞUNDA YAĞMUR SUYU HATTI TAMAMLANDI. ÇALIŞMAYLA YAĞMUR SULARI KANALİZASYON HATTINDAN AYRIŞTIRILARAK BAĞ, BAHÇE VE EVLERİN TAŞKIN RİSKİNE KARŞI KORUNMASI HEDEFLENDİ.