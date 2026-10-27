Alanya sahilinde 50 yıllık altyapı hedefiyle kapsamlı yenileme başlıyor

Toplantı ve projenin başlangıcı:

Alanya Belediyesi, Atatürk Caddesi’nin devamı olan sahil yolu Ahmet Tokuş Bulvarı 2. Etap için hazırlıklarını tamamladı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Fen İşleri Müdürü Atahan Uyarın katıldığı bilgilendirme toplantısı Alanya Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya oda ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, firma temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.

Çalışmanın kapsamı:

Projede asfalt yenilemesinin yanı sıra kapsamlı altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor. Güzergâh boyunca doğalgaz bağlantılarının tamamlanması, elektrik direklerinin yenilenmesi, kaldırımların büyük bölümünün yeniden yapılması ve aydınlatma düzenlemeleri planlandı. Başkan Özçelik, elektrik dağıtım firmasıyla yapılan planlamanın takvimde belirleyici olduğunu vurguladı.

Bisiklet yolu ve güvenlik düzenlemeleri:

Esnaf önlerinde bisiklet sürücülerinin yaşadığı güvenlik sorunları dikkate alınarak güzergâhta düzenlemeye gidilecek; belirli bir noktada geçici araç akışı sağlanacak, ardından bisiklet yolu yeniden mevcut güzergahta bağlanacak. Bu tür değişiklikler etaplanarak ve kontrollü şekilde uygulanacak.

Etaplama ve çalışma takvimi:

Başkan Özçelik, projenin geçen yıl Atatürk Caddesi’nde yürütülen ve Türkiye’de bir ilk olan çalışmadan edinilen deneyimle daha hızlı tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Çalışmaların 2 Kasımda başlayacağı, hava koşullarının engellememesi halinde yatırımın 30 Nisana kadar tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı. İlk etap Alanyaspor Store önünden başlayacak, ardından Karayolları Parkı yönüne ilerlenerek yolun iki tarafı sırayla yenilenecek.

Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar:

Çalışmalar sırasında günlük yaşam ve ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşanabileceğini belirten Başkan Özçelik, gece geç saatlere kadar devam eden yoğun çalışma dönemleriyle planlanan takvime ulaşılmaya çalışılacağını ifade etti. Özçelik, "Bu çalışmaların amacı, önümüzdeki 50 yıl boyunca aynı altyapı sorunları nedeniyle yolların tekrar tekrar kazılmasının ve bozulmasının önüne geçmek." şeklinde projenin uzun dönemli hedefini özetledi.

Merkezdeki diğer hedef noktalar:

Ahmet Tokuş Bulvarı ile sınırlı kalmayacak yenileme çalışmaları kapsamında Damlataş ve Kuyularönü güzergâhında da altyapı ve üstyapı düzenlemeleri planlandı. Balıkçılar Pazarında çöken yol bölümünün onarımı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen ihale süreci tamamlandığında kasım ayında çalışmanın başlaması bekleniyor. İskele Caddesi için altyapı iyileştirmesi, peyzaj düzenlemesi ve asfalt yenilemesi aynı kapsamda ele alınacak.

Bilgilendirme ve koordinasyon:

Belediye, güzergah üzerindeki esnafı broşürlerle bilgilendirdi; Başkan Özçelik, katılımcılardan ve temsilcilerden sürecin sağlıklı yürümesi için kendi çevrelerini ve vatandaşları bilgilendirmelerini istedi. Yapılan planlamayla hedefin, hem kısa vadeli sıkıntıları asgariye indirmek hem de uzun ömürlü, güvenli ve konforlu yollar sunmak olduğu vurgulandı.

Toplantıda aktarılan bilgiler doğrultusunda, çalışmaların aşamalı ve koordineli yürütüleceği, ilgili kurumlarla eşgüdümlü hareket edilerek Alanya merkezindeki altyapı sorunlarına kalıcı çözümler getirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI OSMAN TARIK ÖZÇELİK