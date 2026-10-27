Dijital tuzaklara dikkat: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden dolandırıcılık uyarısı

Ankara Emniyeti uyarısı:

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından dijital mecralar üzerinden artan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı.

Kullanılan yöntemler:

Polisin tavsiyeleri:

Emniyetin paylaşımında, dolandırıcıların genellikleveşeklindeki mesajlar ile sahte internet siteleri aracılığıyla kişisel bilgileri ele geçirmeyi hedefledikleri belirtildi.

Paylaşımda yer alan ifadelere göre, 'Dijital dolandırıcılığa dikkat.' uyarısı yapıldı. Yetkililer, şüpheli bağlantılara tıklanmaması, şifrelerin ve doğrulama kodlarının paylaşılmaması ve işlemlerin sadece resmi kanallar üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Metinde ayrıca, "Unutmayın, dijital dünyada güvenliğiniz, bir anlık dikkatinizle başlar" ifadesine yer verildi; vatandaşlardan gelen mesaj ve e-postalarda şüphe duyduklarında ilgili kurumların resmi iletişim kanallarını kullanmaları istendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden dijital güvenlik uyarısı