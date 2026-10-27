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Dijital tuzaklara dikkat: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden dolandırıcılık uyarısı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 'HGS borcunuz var' ve 'kargonuz teslim edilemedi' gibi sahte mesajlarla yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 20:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dijital tuzaklara dikkat: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden dolandırıcılık uyarısı

Ankara Emniyeti uyarısı:

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından dijital mecralar üzerinden artan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı.

Kullanılan yöntemler:

Emniyetin paylaşımında, dolandırıcıların genellikle 'HGS borcunuz var', 'Kargonuz teslim edilemedi' ve 'Hesabınız bloke edilecek' şeklindeki mesajlar ile sahte internet siteleri aracılığıyla kişisel bilgileri ele geçirmeyi hedefledikleri belirtildi.

Polisin tavsiyeleri:

Paylaşımda yer alan ifadelere göre, 'Dijital dolandırıcılığa dikkat.' uyarısı yapıldı. Yetkililer, şüpheli bağlantılara tıklanmaması, şifrelerin ve doğrulama kodlarının paylaşılmaması ve işlemlerin sadece resmi kanallar üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Metinde ayrıca, "Unutmayın, dijital dünyada güvenliğiniz, bir anlık dikkatinizle başlar" ifadesine yer verildi; vatandaşlardan gelen mesaj ve e-postalarda şüphe duyduklarında ilgili kurumların resmi iletişim kanallarını kullanmaları istendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden dijital güvenlik uyarısı

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden dijital güvenlik uyarısı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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