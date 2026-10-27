İbrahim Özhan liderliğinde Bursa Ticaret Borsası'nda yeni dönem başladı

Seçim süreci ve sonuçları:

Bursa Ticaret Borsası'nda 2026-2030 dönemi yönetimi, Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde yapılan genel seçimlerle belirlendi. Tek listeyle gerçekleştirilen oylamada meclis üyelerinin tamamının oyunu alan İbrahim Özhan, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Yeni yönetim kurulunda Özhan başkanlığında görev yapacak isimler şöyle: Erdinç Bayrakçı, İsmail Aslım, İlker Birgül, Emrah Silmez, Mustafa Aksu ve Cüneyt Soylu. Seçimler sonrasında Bursa TB Meclisi de ilk toplantısını yaparak meclis başkanlık divanı ile hesapları inceleme komisyonu üyelerini belirledi.

Meclis divanı ve delegeler:

2026-2030 dönemi meclis başkanlığına Gökhan Onur seçildi. Onur'un yardımcıları Hasan Çetin ve Mehmet Korkmaz olurken, Meclis Kâtip Üyeliğine Mehmet Edemen getirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegeleri ise İbrahim Özhan, Cengiz Camcı, Hakan Kırmızıay, Hikmet Bosut ve Tamer Sertepe olarak açıklandı.

Yeni yönetimin öncelikleri:

Seçimlerin ardından konuşan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, üyelerin kendilerine duyduğu güven için teşekkür etti ve görevin büyük bir sorumluluk getirdiğini vurguladı. Özhan, bu güveni üyelere ve Bursa'ya hizmet ederek karşılamanın en öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

Özhan, önceki dönemde 13 yıl süreyle başkanlık yapan Özer Matlı ve ekiplerine katkıları için teşekkür ederek, geride bırakılan dönemde hayata geçirilen projeler ve oluşan kurumsal birikimin yeni dönem için güçlü bir zemin oluşturduğunu söyledi. Özhan, yeni yönetim, meclis ve meslek komiteleriyle birlikte devralınan hizmet bayrağını daha ileri taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Başkanın öncelikli proje başlıkları arasında Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Karapınar Kentsel Dönüşüm Projesi bulunuyor. Ayrıca proje okulu olan Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki çalışmaların sürdürüleceği ve üyelerin beklentilerine karşılık veren, Bursa'ya kalıcı değer kazandıran projelerle Borsa'ya hizmete devam edileceği belirtildi.

Meclisin rolü ve çalışma ilkeleri:

Meclis Başkanı Gökhan Onur ise meclisin borsanın aklı ve vicdanı olduğunu vurguladı. Onur, meclisin üretici, tüccar ve sanayicinin sesinin duyulduğu, farklı fikirlerin özgürce konuşulduğu bir platform olduğunu söyleyerek, katılımcı ve istişareye dayalı bir çalışma ortamını korumanın önceliği olduğunu belirtti.

Onur konuşmasında ayrıca önceki dönem başkanlarına teşekkür ederek merhum Meclis Başkanı Mehmet Aydın'ı rahmet ve saygıyla yad etti. Meclis ve yönetim kurulu arasında iş birliğiyle Bursa'nın tarımsal üretimini ve ticaretini güçlendirecek, üreticinin emeğinin karşılığını almasını sağlayacak adımlar atılacağının altını çizdi.

Genel olarak yeni dönem, mevcut birikimi koruyup geliştirmeye, öncelikli altyapı ve eğitim projelerine odaklanmaya ve üyelerin beklentilerini merkeze alan uygulamalara ağırlık vermeyi amaçlıyor. Seçimlerin ardından kurumsal devamlılık ve proje öncelikleri netleşirken, Borsa yönetimi önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler için çalışmalarını hızlandıracaklarını açıkladı.

BURSA TİCARET BORSASI’NDA İBRAHİM ÖZHAN DÖNEMİ