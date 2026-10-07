Dolar 49,1924 +0,03%
Euro 55,1210 -0,41%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.545,49 -1,16%
EUR/USD 1,1202 -0,54%
Brent Petrol 100,60 +0,02%
--°

Astronotlar Aksu uçak okulunda öğrencilerle deneyim paylaştı

77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılan dört astronot, Aksu'daki uçak okulunu ziyaret edip hangar ve simülatörleri gezerek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 19:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Astronotlar Aksu uçak okulunda öğrencilerle deneyim paylaştı

Aksu'da gerçekleştirilen ziyaret

Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında dört astronot, aralarında Gökhan Erdem'in de bulunduğu heyet Aksu ilçesindeki uçak okulunu ziyaret etti. Ziyaret boyunca astronotlar hangarlar, eğitim alanları ve uçuş simülatörlerini gezdi, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Ziyaretin içeriği:

Astronotlar okulun hangarlarını dolaşıp simülasyon eğitimlerini inceledi. Öğrenciler uzay, havacılık ve gelecekteki uzay çalışmalarıyla ilgili sorular yöneltti. Gösterimler ve simülasyon incelemeleri, öğrencilere uygulamalı gözlem ve doğrudan etkileşim imkânı sundu. Ziyaret, astronotların öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Eğitim ve sektör ihtiyacı:

Uçak Okulu Müdürü Haldun Çevik, ziyaretin öğrenciler açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Dünya Uzay Zirvesi Antalya’mızda gerçekleştiriliyor. Zirve kapsamında okulumuzda 4 astronot ve bir moderatör eşliğinde öğrencilerimiz uzayın derinliklerini keşfediyor. Öğrencilerimizin hedefi aslında dünya değil, uzaya doğru ilerlemek. Bu söyleşi ve ziyaretlerle bütün dünyanın gözü okulumuzda olacak. Eğitimimiz sonucunda öğrencilerimizin de okulumuzla beraber inşallah Türk çocukları uzayda yer alacaklar."

Astronot Gökhan Erdem ise okulda verilen eğitimin önemine değinerek uygulamalı eğitim olanaklarını vurguladı: "Gerçekten çok mutluyuz. Öncelikle verilen kıymet çok önemli. Çok farklı bölgelerde, çeşitli tiplerde eğitim alabilecekleri imkanlar var. Bugün gelen misafirlerim Amerikalıydı, çok beğendiler. Simülasyonları gördüler, jetleri çalıştırdılar." Erdem, okulda yaklaşık 380 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek havacılık ve denizcilik sektörlerinde yetişmiş insan gücüne ihtiyaç olduğunu söyledi.

Erdem ayrıca uzay çalışmalarının stratejik önemine değinerek Türkiye'nin uzay ve teknoloji alanında kendi çalışmalarını geliştirmesi gerektiğini ve bu alanda yöneticiler, bakanlıklar, sanayiciler ile yatırımcılar tarafından çeşitli projelerin yürütüldüğünü ifade etti.

77. ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SOSYAL ETKİNLİK PROGRAMINDA...

77. ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SOSYAL ETKİNLİK PROGRAMINDA ASTRONOTLAR, AKSU'DAKİ UÇAK OKULUNDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Astronotlar Aksu uçak okulunda öğrencilerle uzayı konuştu
images

Yapay zekayı halka taşımak: atölyelerle iki yılda 5 milyon kişiye eğitim hedefi
images

Kimyanın ayna oyununu çözenler: Nobel ödülü Kagan ve Soai'ye
images

MTÜ'den TEKNOFEST Güneydoğu'da BrailleVision ile ikincilik

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

HAK-İŞ genel başkanı Arslan: Sumud Filistin davasının suskunluğunu bozan sivil girişim

İmranlı'da ev alevlere teslim oldu, kullanılamaz hale geldi

Muğla liselileri iklimle mücadelede turizm ve kültürel miras için çözüm geliştirdi

Galatasaray Kasımpaşa maçı öncesi tempoyu artırdı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor