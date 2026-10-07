Astronotlar Aksu uçak okulunda öğrencilerle deneyim paylaştı

Aksu'da gerçekleştirilen ziyaret

Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında dört astronot, aralarında Gökhan Erdem'in de bulunduğu heyet Aksu ilçesindeki uçak okulunu ziyaret etti. Ziyaret boyunca astronotlar hangarlar, eğitim alanları ve uçuş simülatörlerini gezdi, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Ziyaretin içeriği:

Astronotlar okulun hangarlarını dolaşıp simülasyon eğitimlerini inceledi. Öğrenciler uzay, havacılık ve gelecekteki uzay çalışmalarıyla ilgili sorular yöneltti. Gösterimler ve simülasyon incelemeleri, öğrencilere uygulamalı gözlem ve doğrudan etkileşim imkânı sundu. Ziyaret, astronotların öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Eğitim ve sektör ihtiyacı:

Uçak Okulu Müdürü Haldun Çevik, ziyaretin öğrenciler açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Dünya Uzay Zirvesi Antalya’mızda gerçekleştiriliyor. Zirve kapsamında okulumuzda 4 astronot ve bir moderatör eşliğinde öğrencilerimiz uzayın derinliklerini keşfediyor. Öğrencilerimizin hedefi aslında dünya değil, uzaya doğru ilerlemek. Bu söyleşi ve ziyaretlerle bütün dünyanın gözü okulumuzda olacak. Eğitimimiz sonucunda öğrencilerimizin de okulumuzla beraber inşallah Türk çocukları uzayda yer alacaklar."

Astronot Gökhan Erdem ise okulda verilen eğitimin önemine değinerek uygulamalı eğitim olanaklarını vurguladı: "Gerçekten çok mutluyuz. Öncelikle verilen kıymet çok önemli. Çok farklı bölgelerde, çeşitli tiplerde eğitim alabilecekleri imkanlar var. Bugün gelen misafirlerim Amerikalıydı, çok beğendiler. Simülasyonları gördüler, jetleri çalıştırdılar." Erdem, okulda yaklaşık 380 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek havacılık ve denizcilik sektörlerinde yetişmiş insan gücüne ihtiyaç olduğunu söyledi.

Erdem ayrıca uzay çalışmalarının stratejik önemine değinerek Türkiye'nin uzay ve teknoloji alanında kendi çalışmalarını geliştirmesi gerektiğini ve bu alanda yöneticiler, bakanlıklar, sanayiciler ile yatırımcılar tarafından çeşitli projelerin yürütüldüğünü ifade etti.

77. ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SOSYAL ETKİNLİK PROGRAMINDA ASTRONOTLAR, AKSU'DAKİ UÇAK OKULUNDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU.