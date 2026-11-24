Denetimlerde barkodla izlenebilirlik sağlandı:

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Silopi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Silopi'de faaliyet gösteren gübre bayilerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında ürünlerin tedarik zincirinin doğrulanması amacıyla barkodlar tek tek okutuldu ve bayilere Gübre Takip Sistemi (GTS) hakkında bilgilendirme yapıldı.

numune alımı ve laboratuvar analizleri:

Denetim kapsamında gübrelerden numuneler alındı. Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Sistem Yönetimi Uzmanı ve gübre denetçisi Nazif Dursun, 2026 yılı denetim programı kapsamında Şırnak genelinde alınması gereken altı numuneden birinin Silopi’de alındığını belirtti. Alınan numuneler ilgili laboratuvarlara gönderilerek içerik ve kalite analizlerine tabi tutulacak.

GTS ve denetimin hedefleri:

Dursun, yapılacak analizlerle gübrelerin beyan edilen mineral madde ve içerik değerlerine uygunluğunun tespit edileceğini vurguladı. Ayrıca Gübre Takip Sistemi ile denetim mekanizmasının ürünlerin izlenebilirliğini sağladığını, mevzuata aykırı veya standart dışı gübrelerin tespit edilmesinin amaçlandığını ifade etti.

SİLOPİ’DE GÜBRE BAYİLERİNE DENETİM: BARKODLAR TEK TEK OKUTULDU