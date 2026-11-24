Karabük Üniversitesinden AdımTrue: mahremiyeti ön planda tutan ön değerlendirme

Karabük Üniversitesinde geliştirilen yapay zeka destekli AdımTrue web uygulaması, ebeveynlerin çocuklar için seçtikleri ayakkabının uygunluğunu kişisel bilgi paylaşmadan hızlıca ön değerlendirmeye olanak tanıyor. Proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle hayata geçirildi.

Nasıl çalışıyor:

Uygulamada ebeveynler, ayakkabının farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarını yükleyip dört kısa soruyu yanıtlayarak ön değerlendirme alabiliyor. Sistem; ayağı tutuş, ön ayak genişliği, parmak alanı ve ayakkabının uç kısmındaki boşluk gibi ölçütleri değerlendiriyor. Bu ölçütler bilimsel çalışma bulguları temelinde şekillendirilmiş analizlerle inceleniyor.

Uygulama kişisel kimlik bilgisi talep etmez ve fotoğraf ile verilen yanıtlar sunucuya gönderilmeden kullanıcının cihazında işleniyor; böylece gizlilik korunuyor.

Proje ekibi ve amaçları:

Proje, KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ece Acar danışmanlığında, 3. sınıf öğrencisi Rümeysa Altuntaş yürütücülüğünde hazırlandı. Çalışmaya Mühendislik Bölümü öğrencileri Muhammed Talha Yılmaz ve Habib Can Durmuş da katkı sundu. Proje, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklendi.

Proje yürütücüsü Rümeysa Altuntaş, çocukların ayak yapısı, ölçüleri ve duruş özelliklerinin farklılık gösterdiğini belirterek yalnızca numaraya bakılarak doğru seçim yapılamayacağını; projenin bu varyasyonları değerlendirerek ailelere ön bilgi sunmayı hedeflediğini aktardı. Danışman Dr. Öğr. Üyesi Ece Acar ise sağlıklı ayak gelişiminin önemine dikkat çekti ve ailelerin seçim konusundaki tereddütlerini azaltmayı amaçladıklarını ifade etti.

Uygulama tıbbi tanı amacı taşımamaktadır; şüphe duyulan durumlarda bir sağlık profesyoneline başvurulması gerektiği vurgulanıyor.

Ebeveynler uygulamaya https://adimtrue.eceacar.net/ adresinden erişebilir.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) DESTEĞİYLE GELİŞTİRİLEN YAPAY ZEKA DESTEKLİ "ADIMTRUE" WEB UYGULAMASI, ÇOCUKLAR İÇİN SEÇİLEN AYAKKABILARIN UYGUNLUĞUNUN KİŞİSEL BİLGİ PAYLAŞILMADAN ÖN DEĞERLENDİRMESİNİ SAĞLIYOR.