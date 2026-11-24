Exito süpermarketinde başarısız soygun sonrası yoğun güvenlik önlemleri

Kolombiya'nın Cartagena kentinde, Paseo de la Castellana alışveriş merkezindeki Exito süpermarketine giren silahlı saldırganlar, başarısız bir soygun girişiminin ardından içeride bulunan 25 kişiyi rehin aldı. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi ve bölge güvenlik çemberine alındı.

olayın ayrıntıları:

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde saldırganların uzun namlulu silahlar taşıdığı, kurşun geçirmez yelek giydiği ve kask taktığı, rehineleri elleri bağlı şekilde camların önüne oturttuğu görüldü. Kolombiya basını, saldırganların rehineleri serbest bırakmaları karşılığında 7 milyon Kolombiya pesosu (yaklaşık 2 milyon dolar) talep ettiğini aktardı.

Yerel yetkililer, alışveriş merkezine patlayıcı yerleştirilip yerleştirilmediğinin kontrol edildiğini ve olayın güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındığını bildirdi.

güvenlik güçlerinin müdahalesi ve resmi açıklamalar:

Olay yerine sevk edilen birimler arasında Kolombiya Deniz Piyadeleri, keskin nişancılar ve bir helikopter bulunuyor. Cartagena'daki Rafael Nunez Uluslararası Havalimanı, güvenlik gerekçesiyle olay nedeniyle yaklaşık bir saat boyunca inişlere geçici olarak kapatıldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo De La Espriella, saldırganların bir aracı soymaya çalıştıklarını ve başarısız olunca süpermarkete girdiklerini belirterek, başlangıçta 30 kişinin alındığını ve bunlardan 5'inin serbest bırakıldığını söyledi. De La Espriella, serbest kalanların yaşlı kadınlar olduğunu ve özel birimler de dahil olmak üzere tüm imkanların devreye sokulduğunu ifade etti.

Kolombiyalı senatör Alex Florez Hernndez, olayın ciddiyetine dikkat çekerek kolluk kuvvetlerinin önceliğinin rehinelerin sağ salim kurtarılması olması gerektiğini vurguladı. Kolombiya Ulusal Polisi ise önceliklerinin herkesin hayatını korumak olduğunu ve bir çözüme ulaşmak için gerekli tüm adımların atıldığını bildirdi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, ülke genelinde güvenlik duyarlılığı arttı. Öte yandan, bir başka şiddet olayı olarak Villavicencio kentinde dün araca yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu 23 kişi yaralanmıştı.

Kolombiya’da silahlı saldırganlar başarısız soygun girişiminin ardından girdikleri süpermarkette 25 kişiyi rehin aldı.