Astronotlar Aksu uçak okulunda öğrencilerle uzayı konuştu

Aksu uçak okulunda buluşma:

Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında, aralarında Gökhan Erdem'in de bulunduğu dört astronot, Aksu ilçesindeki uçak okulunu ziyaret etti. Ziyaret, kongrenin sosyal etkinlik programı çerçevesinde gerçekleştirildi ve astronotlar okulun hangarlarını, eğitim alanlarını ve uçuş simülasyon sistemlerini inceledi.

Astronotlar, okulda bir araya geldikleri öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştirerek uzay, havacılık ve gelecekteki çalışmalar hakkında yöneltilen soruları yanıtladı. Etkinlik, öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarını görmeleri ve sektördeki profesyonellerle doğrudan iletişim kurmaları açısından önem taşıdı.

eğitim imkanları ve öğrenci hedefleri:

Uçak Okulu Müdürü Haldun Çevik, ziyaretin öğrenciler açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, "Dünya Uzay Zirvesi Antalya’mızda gerçekleştiriliyor. Zirve kapsamında okulumuzda 4 astronot ve bir moderatör eşliğinde öğrencilerimiz uzayın derinliklerini keşfediyor. Öğrencilerimizin hedefi aslında dünya değil, uzaya doğru ilerlemek. Bu söyleşi ve ziyaretlerle bütün dünyanın gözü okulumuzda olacak. Eğitimimiz sonucunda öğrencilerimizin de okulumuzla beraber inşallah Türk çocukları uzayda yer alacaklar" dedi.

Çevik, okuldaki donanım ve eğitim olanaklarının uluslararası etkinliklerle buluşmasının hem kurumun görünürlüğünü artırdığını hem de öğrencilerin vizyonunu genişlettiğini belirtti.

sektör vurgusu ve stratejik öneme dair değerlendirme:

Türk astronot Gökhan Erdem ise okuldaki uygulamalı eğitimin önemine dikkat çekti. Erdem, "Gerçekten çok mutluyuz. Öncelikle verilen kıymet çok önemli. Çok farklı bölgelerde, çeşitli tiplerde eğitim alabilecekleri imkanlar var. Bugün gelen misafirlerim Amerikalıydı, çok beğendiler. Simülasyonları gördüler, jetleri çalıştırdılar" ifadelerini kullandı.

Erdem, okulda yaklaşık 380 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek havacılık ve denizcilik sektörlerinde yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyaca işaret etti: "Endüstriyi güçlendirecek, havacılık ve denizcilik sektörünü güçlendirecek öğrencilerin yetişmesi bir ihtiyaç. Bu sektörler 24 saat devam eden sektörler. 24 saat görev alması gereken insan kadromuz ve insan gücümüz olması gerekiyor. Bu noktada bu okul da çok önemli."

Ayrıca Erdem, Türkiye'nin uzay ve teknoloji alanında kendi çalışmalarını geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi ve bu alanda yöneticiler, bakanlıklar, sanayiciler ile yatırımcıların çeşitli projeler üzerinde çalıştığını kaydetti.

Görüşme, astronotların öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi; ziyaret, eğitim kurumunun ulusal ve uluslararası paydaşlarla kurduğu bağlantıları güçlendiren bir adım olarak değerlendirildi.

Dört astronot Aksu’daki uçak okulunda öğrencilerle bir araya geldi