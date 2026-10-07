Dolar 49,1924 +0,03%
Euro 55,1210 -0,41%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.545,49 -1,16%
EUR/USD 1,1202 -0,54%
Brent Petrol 100,60 +0,02%
--°

Astronotlar Aksu uçak okulunda öğrencilerle uzayı konuştu

Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılan dört astronot, Aksu uçak okulunu ziyaret edip öğrencilerle simülasyonları inceledi ve soruları yanıtladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 19:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Astronotlar Aksu uçak okulunda öğrencilerle uzayı konuştu

Aksu uçak okulunda buluşma:

Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında, aralarında Gökhan Erdem'in de bulunduğu dört astronot, Aksu ilçesindeki uçak okulunu ziyaret etti. Ziyaret, kongrenin sosyal etkinlik programı çerçevesinde gerçekleştirildi ve astronotlar okulun hangarlarını, eğitim alanlarını ve uçuş simülasyon sistemlerini inceledi.

Astronotlar, okulda bir araya geldikleri öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştirerek uzay, havacılık ve gelecekteki çalışmalar hakkında yöneltilen soruları yanıtladı. Etkinlik, öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarını görmeleri ve sektördeki profesyonellerle doğrudan iletişim kurmaları açısından önem taşıdı.

eğitim imkanları ve öğrenci hedefleri:

Uçak Okulu Müdürü Haldun Çevik, ziyaretin öğrenciler açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, "Dünya Uzay Zirvesi Antalya’mızda gerçekleştiriliyor. Zirve kapsamında okulumuzda 4 astronot ve bir moderatör eşliğinde öğrencilerimiz uzayın derinliklerini keşfediyor. Öğrencilerimizin hedefi aslında dünya değil, uzaya doğru ilerlemek. Bu söyleşi ve ziyaretlerle bütün dünyanın gözü okulumuzda olacak. Eğitimimiz sonucunda öğrencilerimizin de okulumuzla beraber inşallah Türk çocukları uzayda yer alacaklar" dedi.

Çevik, okuldaki donanım ve eğitim olanaklarının uluslararası etkinliklerle buluşmasının hem kurumun görünürlüğünü artırdığını hem de öğrencilerin vizyonunu genişlettiğini belirtti.

sektör vurgusu ve stratejik öneme dair değerlendirme:

Türk astronot Gökhan Erdem ise okuldaki uygulamalı eğitimin önemine dikkat çekti. Erdem, "Gerçekten çok mutluyuz. Öncelikle verilen kıymet çok önemli. Çok farklı bölgelerde, çeşitli tiplerde eğitim alabilecekleri imkanlar var. Bugün gelen misafirlerim Amerikalıydı, çok beğendiler. Simülasyonları gördüler, jetleri çalıştırdılar" ifadelerini kullandı.

Erdem, okulda yaklaşık 380 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek havacılık ve denizcilik sektörlerinde yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyaca işaret etti: "Endüstriyi güçlendirecek, havacılık ve denizcilik sektörünü güçlendirecek öğrencilerin yetişmesi bir ihtiyaç. Bu sektörler 24 saat devam eden sektörler. 24 saat görev alması gereken insan kadromuz ve insan gücümüz olması gerekiyor. Bu noktada bu okul da çok önemli."

Ayrıca Erdem, Türkiye'nin uzay ve teknoloji alanında kendi çalışmalarını geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi ve bu alanda yöneticiler, bakanlıklar, sanayiciler ile yatırımcıların çeşitli projeler üzerinde çalıştığını kaydetti.

Görüşme, astronotların öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi; ziyaret, eğitim kurumunun ulusal ve uluslararası paydaşlarla kurduğu bağlantıları güçlendiren bir adım olarak değerlendirildi.

Dört astronot Aksu’daki uçak okulunda öğrencilerle bir araya geldi

Dört astronot Aksu’daki uçak okulunda öğrencilerle bir araya geldi

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Astronotlar Aksu uçak okulunda öğrencilerle deneyim paylaştı
images

Yapay zekayı halka taşımak: atölyelerle iki yılda 5 milyon kişiye eğitim hedefi
images

Kimyanın ayna oyununu çözenler: Nobel ödülü Kagan ve Soai'ye
images

MTÜ'den TEKNOFEST Güneydoğu'da BrailleVision ile ikincilik

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

HAK-İŞ genel başkanı Arslan: Sumud Filistin davasının suskunluğunu bozan sivil girişim

İmranlı'da ev alevlere teslim oldu, kullanılamaz hale geldi

Muğla liselileri iklimle mücadelede turizm ve kültürel miras için çözüm geliştirdi

Galatasaray Kasımpaşa maçı öncesi tempoyu artırdı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor