Yapay zekayı halka taşımak: atölyelerle iki yılda 5 milyon kişiye eğitim hedefi

etkinlik ve hedefler:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş güney kampüsünde düzenlenen "Kurumlarda Yapay Zeka: Güvenlik, Etik, Entegrasyon ve Ekonomik Değer" sempozyumunda Türkiye'nin yapay zeka stratejisini açıkladı. Programa; Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, dekanlar, iş dünyası temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Sempozyumda yapay zekanın kurumlara sunduğu fırsatlar ile güvenlik, etik, entegrasyon ve ekonomik değer başlıkları ele alındı. Kacır ve Hatipoğlu'nun konuşmaları, teknolojinin hem kurumsal dönüşüm hem de toplumsal fayda ekseninde nasıl yönlendirileceğine odaklandı.

eğitim atölyeleri ve sayısal hedefler:

Bakan Kacır, kamu, özel sektör ve akademi ile hazırlanan 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planıyla yol haritasını belirlediklerini söyledi. Planın dört temel ekseni "Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet" olarak tanımlanırken, hedefler somut rakamlarla paylaşıldı: 81 şehirde kurulacak Yapay Zeka Okuryazarlığı Atölyeleriyle iki yılda 5 milyon vatandaşa ulaşılması; 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, sağlıktan tarıma, eğitimden elektronik ticarete uzanan alanlarda araştırma ve yeniliği desteklemek amacıyla en az 2 bin kamu veri setinin Ulusal Veri Kütüphanesi'nde erişime açılacağı açıklandı.

etik, altyapı ve regülasyon girişimleri:

Kacır, yapay zekanın insani değerlerin önüne geçmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Hiçbir algoritma, insanın ahlaki ve hukuki sorumluluğunu ortadan kaldıramaz." Konuşmasında, tek tipleştirici modellerin toplumların hafızasını, değer dünyasını ve dil zenginliğini göz ardı etme riski taşıdığını belirtti ve Gazze örneğini teknolojinin kötü amaçlarla kullanılmasının açığa çıkardığı tehlikeye işaret etmek için verdi.

Plan kapsamında güvene dayalı bir yaklaşım benimsendi: kullanıcı ve paydaş güvenini sağlamayan uygulamaların kabul görmeyeceği, bu yüzden sistemlerin kullanıma sunulmadan önce etkilerinin değerlendirilmesinin esas alınacağı belirtildi. Bu çerçevede oluşturulacak Ulusal Yapay Zeka Etik Kurulu, mahremiyet, ayrımcılığın önlenmesi ve çocuk güvenliği gibi konularda rehberlik edecek.

Altyapı ve hesaplama kapasitesi açısından da adımlar paylaşıldı. Araştırmacı ve girişimlerin ihtiyaç duyduğu işlem kapasitesini artırmak üzere yüksek başarımlı hesaplama kümesi ARF hizmete alındı; girişimlerin EuroHPC süper bilgisayarlarından ve dünyanın güçlü makinelerinden biri olan MareNostrum 5'in işlem kapasitesinden yararlanması sağlandı. Veri merkezleriyle ilgili hedefler arasında 2030'a kadar toplam kurulu gücün en az 1 gigavata çıkarılması ve özel sektör öncülüğünde en az 10 milyar dolar kaynak harekete geçirilmesi yer aldı.

Programda ayrıca BİLGE dil modelinin araştırmacılar ve girişimcilerle buluşturulacağı, KOSGEB Yapay Zeka Kredi Programı ile KOBİ'lerin teknolojiye erişiminin kolaylaştırılacağı, düzenleyici deney alanları ve yapay zeka kuponları gibi uygulamalarla yenilikçi fikirlerin sahada test edilip ticarileştirilmesinin destekleneceği ifade edildi.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu da konuşmasında yapay zekayı kurumların karar alma, üretme kapasitesi ve gelecek hazırlığı açısından stratejik bir dönüşüm alanı olarak tanımladı ve teknolojinin "insanı merkeze alan, güveni koruyan ve gerçek değer üreten" bir anlayışla yönetilmesinin önemini vurguladı.

Sunulan eylem planı, eğitimden altyapıya, etikten regülasyona uzanan bir dizi uygulamayı bir arada ele alarak Türkiye'nin yapay zeka ekosistemini hem nicelik hem de nitelik olarak güçlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Kacır: "81 ilimizde kuracağımız Yapay Zeka Okuryazarlığı Atölyeleriyle iki yılda 5 milyon vatandaşımıza ulaşacağız''