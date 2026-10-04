Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu araçlar ve binalarda hasara yol açtı

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu, çok sayıda aracın camlarını kırdı, kaportalarında derin göçükler ve binalarda hasar bıraktı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 17:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu araçlar ve binalarda hasara yol açtı

Asuncion'da dolu sonrası hasar tespit ediliyor

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da etkili olan tenis topu büyüklüğünde dolu yağışı kent genelinde önemli zarara yol açtı. Yağış sırasında birçok aracın camı kırılırken, kaportalarında derin göçükler oluştu.

Araçlarda ve yapılarda görülen zararlar:

Şiddetli dolu, başkentin birçok bölgesinde etkili oldu. Görüntülerde ve gelen ilk raporlarda çok sayıda aracın ön camlarında ve karoseri yüzeylerinde ciddi hasarlar tespit edilirken, apartman ve işyeri pencerelerinin camlarının da kırıldığı bildirildi.

Yetkililerin çalışmaları ve incelemeler:

Fırtınanın ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, meydana gelen zararın boyutunu belirlemek için incelemelerini sürdürüyor ve etkilenen alanlarda raporlama yapılıyor.

Olayla ilgili resmi açıklamalarda, zarar gören bölgelerle ilgili verilerin toplanması ve gerekli önlemlerin değerlendirilmesinin öncelikli olduğu vurgulanıyor.

Paraguay&#039;ın başkenti Asuncion&#039;da etkili olan tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle çok...

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da etkili olan tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle çok sayıda araç ve bina hasar gördü.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karapınar'da kamyon ile otomobil çarpıştı: yolcu hastaneye kaldırıldı
images

Yağışlı zemin traktörü devirdi: Pamukova'da dede yaşamını yitirdi
images

Söke'de güveni kötüye kullanma suçundan aranan hükümlü jandarmayla karşılaştı
images

Efeler'de aranan hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yağışlı zemin traktörü devirdi: Pamukova'da dede yaşamını yitirdi

Kayseri sanayi odası'nda tek listeyle güven tazeleyen yönetim

Bozdoğan'da arıcıların kovan kayıtları yenileniyor

Gençlerin kızılelma’sıyla teknoloji hamlesi: Baykar 40 ülkede, 7 tesiste faaliyet gösteriyor

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip