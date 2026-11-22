Otoyola fırlayan angusların çarpması iki kişinin yaralanmasına yol açtı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, İskenderun limanından yola çıkan tırdan kaçan 3 Angus cinsi hayvan Adana-Hatay Otoyoluna fırladı. Hayvanların otoyola çıkmasıyla üç araç birbirine çarptı.

Kaza anı ve etkilenen araçlar:

Çarpışma sonucu özellikle bir Tofaş Fiat marka otomobil hurdaya döndü; araçta bulunan iki kişi yaralandı. Kazaya karışan diğer araçlarda da hasar oluştu.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada 1 büyükbaş hayvan telef oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kaza nedenlerini araştırıyor.

HATAY’DA SEYİR HALİNDEKİ TIRDAN KAÇARAK OTOBANA FIRLAYAN ANGUSLARA 3 ARAÇ ÇARPTI. KAZADA HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.