Otoyola fırlayan angusların çarpması iki kişinin yaralanmasına yol açtı
Hatay'ın İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, İskenderun limanından yola çıkan tırdan kaçan 3 Angus cinsi hayvan Adana-Hatay Otoyoluna fırladı. Hayvanların otoyola çıkmasıyla üç araç birbirine çarptı.
Kaza anı ve etkilenen araçlar:
Çarpışma sonucu özellikle bir Tofaş Fiat marka otomobil hurdaya döndü; araçta bulunan iki kişi yaralandı. Kazaya karışan diğer araçlarda da hasar oluştu.
Müdahale ve soruşturma:
Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada 1 büyükbaş hayvan telef oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kaza nedenlerini araştırıyor.
HATAY’DA SEYİR HALİNDEKİ TIRDAN KAÇARAK OTOBANA FIRLAYAN ANGUSLARA 3 ARAÇ ÇARPTI. KAZADA HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.
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