Olayın detayları:

Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi'nde aracının yanında bekleyen Muhammed Ç. (21), yanına gelen kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğradı. Saldırı sırasında genç, bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırı ve müdahale:

Saldırının kişinin aracının yanında beklediği sırada gerçekleştiği, olay yerinden kaçan şahısların olduğu bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından genç hastaneye sevk edildi.

Soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma yürütüyor.

ADIYAMAN’DA, SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANAN GENÇ YARALANDI.