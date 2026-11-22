Operasyonda hedefe yönelik müdahale

Irak Güvenlik Servisi, güvenlik güçlerinin Diyala vilayetinde DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda örgütün üst düzey isimlerinden 'Hattab Cezire' kod adlı teröristin çatışmada etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kurum açıklamasına göre, operasyon istihbarat takibi sonucunda düzenlendi ve çatışma sonrası bazı teröristlerin yaralı olarak kaçtığı belirtildi.

İstihbarat ve operasyon süreci:

Açıklamada, söz konusu yöneticinin hareketlerinin istihbarat birimleri tarafından tespit edildiği ve buna göre koordineli bir operasyon gerçekleştirilerek hedefin ele geçirilmeye çalışıldığı ifade edildi. Müdahale sırasında çıkan çatışmada 'Hattab Cezire' öldürülürken, diğer militanların bölgeden yaralı şekilde uzaklaştığı kaydedildi.

Örgütteki konumu ve suçlamalar:

Güvenlik yetkilileri, öldürülen teröristin örgüt içindeki iddia edilen görevlerinin "Vakıf Müfrezesi Komutanı" ve "Ömer el-Faruk bölgesinin genel askeri sorumlusu" olduğunu bildirdi. Açıklamada ayrıca, bu kişinin güvenlik güçlerini ve Haşdi Şabi mevzilerini hedef alan saldırılara karıştığı ve güvenlik birimleriyle işbirliği yapan sivillerin öldürülmesinden sorumlu tutulduğu vurgulandı.

Yetkililer, bölgede terörle mücadelenin sürdüğünü ve kaçan militanların yakalanması için arama-tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Operasyonun ardından yapılan açıklama, istihbarat destekli müdahalelerin örgütün saha yapılanmasına yönelik kesintiler yaratmayı amaçladığını gösteriyor.

Irak’ta güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda, örgütün üst düzey yöneticilerinden Hattab Cezire kod adlı terörist etkisiz hale getirildi.