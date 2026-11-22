Olayın özeti:

Kastamonu’da kitap fuarı için bulunan Emekli Albay Orkun Özeller, sosyal medyadaki bir paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından X hesabındaki bu paylaşım nedeniyle hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Gözaltı ve adli süreç:

Özeller, polis ekipleri tarafından ildeki işlemlerin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Burada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi. Kurumların yürüttüğü soruşturma sürecinde bu yöntemle ifadenin alınması adli işlemlerin standart uygulaması olarak kaydedildi.

Son durum ve hukuki sonuç:

Mahkemeye sevk edilen Özeller, ifadesinin ardından hakimlik kararıyla adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturmanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüleceği belirtildi. Olay, katıldığı kitap fuarı kapsamında gerçekleşirken, yetkili makamların paylaşımın içeriği ve hukuki boyutunu değerlendirmeye devam ettiği bildirildi.

Kastamonu'da gözaltına alınan Emekli Albay Orkun Özeller, serbest bırakıldı