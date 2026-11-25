kaza yerinde gelişmeler:

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Deniz Evleri Mahallesi Atatürk Bulvarı Kültür Köprüsü altında gerçekleşti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanelere sevk etti.

kazanın oluş şekli ve taraflar:

Edinilen bilgiye göre, 57 ABJ 146 plakalı otomobili kullanan Göktuğ Yılmaz, önünde seyreden 55 M 0021 plakalı dolmuş minibüse arkadan çarptı. Minibüsün sürücüsü Mustafa Liman ile araç içindeki yolcuların durumu olay anında değerlendirildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile minibüsteki bazı yolcular yaralandı.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada yaralananların arasında sürücü Göktuğ Yılmaz ile minibüste bulunan Irak uyruklu Abdulhadi Hüver ve Ayşe Özbekoğlu bulunuyor. Yaralılar ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ve bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen tanıklardan Furkan Kesler, polis ekiplerine kazaya karışan otomobilin kardeşine ait olduğunu belirterek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Kaza yapan sürücü Göktuğ Yılmaz ile aynı iş yerinde çalışıyoruz. Araca binip ısınmak için araç anahtarını benden aldı ve daha sonra telefonla beni arayarak kaza yaptığını söyledi'.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, araçların pozisyonu ve olay yerindeki izlerle kazanın nedenini belirlemeye yönelik çalışma yürütüyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE OTOMOBİLİN DOLMUŞ MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.