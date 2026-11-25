İki kentte aynı iz: Eskişehir ve Adana'da görüntülere yansıyan trajediler

Eskişehir'de yaklaşık 2.5 ay önce meydana gelen trafik kazasında 4 yaşındaki E.M.A. yaşamını yitirdi. Olayın görüntülerinde, çocuğun annesi M.A. ile sokakta olduğu sırada, sürücü F.A.B. (40)'nin kullandığı otomobilin çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi. Yaşanan bu acının, babası F.A.'nın 2017'de Adana'da bir yayaya çarpıp ölümüne neden olduğu olayla benzerlik göstermesi, vakayı daha da dikkat çekici hale getirdi.

Kaza anı ve sonrası:

Olay, 4 Eylül 2026 günü Eskişehir Odunpazarı Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak'ta yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki E.M.A.'ya annesinin yanında yürürken, F.A.B.'nin kullandığı otomobil çarptı. Anne kızını kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı; ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Kazayı takiben sürücü F.A.B. gözaltına alındı, adli süreçte önce ev hapsiyle serbest bırakıldı; daha sonra baba F.A.'nın itirazı üzerine F.A.B. yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

2017 kazasının ayrıntıları:

Habere göre, kızını kaybeden baba F.A.'nın geçmişte de benzer bir kazaya karıştığı ortaya çıktı. 2017'de Adana Kozan Yolu'nda meydana gelen olayda, yolun karşısına geçen Aziz Aksoy (69)'a otomobiliyle çarptığı ve bu anların güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Aksoy'un vücudunda ve kafatasında kırıklar oluştu; yaklaşık 4 aylık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Olay sonrası sürücünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı, yargılama sonucunda ise sürücüye 2 yıl hapis cezası verildiği, iyi hal indirimiyle cezanın 1 yıl 8 aya düşürüldüğü ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verildiği belirtildi.

Ailelerin tepkisi ve benzerlik vurgusu:

Adana'da hayatını kaybeden Aziz Aksoy'un oğlu Hacı Aksoy, Eskişehir'deki kazayı basından takip ederken sürücünün ismini görünce derin bir üzüntü yaşadığını söyledi. Aksoy, iki olayın birbirine çok benzediğini vurguladı ve babasının kazasında sürücünün cezaevine girmediğini; Eskişehir olayında ise kadın sürücünün tutuklandığını belirtti.

Hacı Aksoy, babasının kazasını anlatırken, görüntülerde aracın hızla çarptığını, babasının yaklaşık 35-40 metre takla attığını ve yaklaşık 4 ay hastanede tedavi gördüğünü ifade etti. Aksoy sözlerini, "Hiç cezaevine girmedi, sadece hastanede ifadesini verip elini kolunu sallayarak çıkıp gitti" diyerek sürücünün yargılanma biçimine yönelik eleştirisiyle sürdürdü.

Eskişehir'deki gelişmeleri takip ederken aynı isimleri görmenin geçmişte yaşanan acıları yeniden harekete geçirdiğini söyleyen Hacı Aksoy, "İki olay tıpatıp benziyor. Biz babamızdan acı çektik, F.A. da çocuğundan çekti. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Her iki kazının da güvenlik kamerası kayıtları olması, soruşturma ve yargılama süreçlerinde görsel delillerin önemini ortaya koyuyor. Olaylar, trafik güvenliği, yaya önceliği ve adli süreçlerde uygulanan yaptırımlar konusunda toplumda yeni tartışmaları gündeme getiriyor.

4 EYLÜL 2026 GÜNÜ ESKİŞEHİR'İN ODUNPAZARI İLÇESİ VİŞNELİK MAHALLESİ ÇOLPAN SOKAK'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN 4 YAŞINDAKİ E.M.A.'YA ANNESİ M.A.'NIN YANINDA F.A.B. (40) İSİMLİ KADININ KULLANDIĞI 26 AFU 319 PLAKALI OTOMOBİL İLE ÇARPTI. KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ. (ARŞİV)