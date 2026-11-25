Antalya'da baba ocağı taziye yerine döndü

Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde 4 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün acı haberi, Korkuteli ilçesi Bayatbademler Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Haberin verilmesiyle aile evi ve çevresi kara çarşaf gibi değil, Türk bayraklarıyla donatıldı.

Evde taziye çadırı kuruldu:

Baba ocağına gelen askerler ile mahalle sakinleri ve vatandaşlar, evin önünde taziye çadırı kurdu. Komşular ve yakınlar, acılı aileyi yalnız bırakmayarak ziyaretlerde bulundu; dualar edildi ve başsağlığı dilekleri iletildi.

Kaza bölgesine ilişkin kısa bilgi:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, eğitim maksatlı havalanan helikopter kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi mevkiinde kaza kırıma uğradı. Olayın ardından hem bölge hem de Çöl'ün memleketinde taziye ve koordinasyon çalışmaları devam ediyor.

KAZA KIRIMA UĞRAYARAK DÜŞEN HELİKOPTERDE ŞEHİT OLAN HAVA PİLOT ALBAY MEHMET ÇÖL’ÜN BABA OCAĞI ŞEHADET HABERİ SONRASI TÜRK BAYRAKLARI İLE DONATILDI. ACILI BABANIN OĞLUNUN ŞEHADET HABERİ SONRASI KAZANIN YAŞANDIĞI ESKİŞEHİR'E GİTMEK İSTEDİĞİ ÖĞRENİLDİ