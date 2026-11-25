Olayın gelişimi:

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki S.B., kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla arandı. Arayanlar, kadının adının terör örgütüyle bağlantılı olduğunu söyleyip korkuttu ve başka kimseyle iletişim kurmamasını istedi.

Şüpheliler, evdeki ziynet eşyaları ile bankadaki nakit paranın teslim edilmesini talep etti. Telefon görüşmesinde ikna olan S.B., bilezik, altın, yüzük ve küpeler ile nakit parasını Alanya Saray Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında belirlenen kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden kadın, polis merkezine başvurdu.

Soruşturma ve gözaltılar:

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Alanya ve Manavgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda H.U. (30), M.K.A. (20), Ö.K. (28), O.Ö. (29) ve D.K. (38) adreslerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, dolandırılan 2 milyon lira tutarından S.B.'ye 190 bin lira'sinin teslim edildiği öğrenildi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KENDİLERİNİ POLİS, ASKER VE SAVCI OLARAK TANITARAK 66 YAŞINDAKİ KADINI 2 MİLYON TL DOLANDIRAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ALANYA VE MANAVGAT’TA DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.