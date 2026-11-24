Pazara giren araç tezgahlar arasında bir kişiyi yaraladı

İstanbul Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi Okatanlar Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında park halindeki bir otomobilin aniden hareket ederek pazara girdiği bildirildi. Olayda pazarda bulunan Salise S. (75) isimli vatandaş aracın altında kalarak yaralandı.

olaya müdahale:

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Salise S., ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

görüntüler ne gösteriyor:

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, 34 NJ 6552 plakalı aracın park halinden bir anda hareket ettiği ve kısa süre içinde pazar alanına girerek tezgahlar arasında ilerlediği görülüyor. Görüntülerde vatandaşların yaşadığı panik ve müdahale anları dikkat çekiyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer kazanın oluş şekline ilişkin değerlendirme yapıyor; görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.