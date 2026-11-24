Çatı alevleri Pamukkale Deliktaş'ta halkı alarma geçirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve kısa sürede müdahale edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Bölgede paniğe neden olan alevlenme çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Soruşturma ve hasar tespiti:

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak binada maddi hasar meydana geldi. Yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNE BAĞLI DELİKTAŞ MAHALLESİ’NDE BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.