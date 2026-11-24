Çameli'de öğretmenler günü coşkuyla kutlandı

Denizli’nin Çameli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, Çameli Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Programa Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere eğitim tarihine katkı veren ve ebediyete intikal etmiş öğretmenler ile şehit öğretmenler anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı.

etkinlik akışı:

Program, öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterileri ve müzik dinletileriyle sürdü. Sahne performansları katılımcılardan olumlu tepkiler alırken, özellikle Müzik Öğretmeni Atakan Metin ve öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi yoğun alkış topladı. Gösteriler, öğretmen-öğrenci iş birliğinin ve eğitimin sanatsal yönünün vurgulandığı anlar bıraktı.

Etkinlik boyunca öğrenciler özgün sunumlar gerçekleştirdi; izleyicilerin ilgisi, yerel yöneticilerin ve öğretmenlerin yüzünde memnuniyet olarak yansıdı.

ödül töreni ve vurgular:

Tören kapsamında çeşitli kategorilerde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödüller, Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve İlçe Emniyet Amiri Bilal Cingör tarafından verildi. Programda öğretmenlik mesleğinin kutsallığına ve gelecek nesillerin yetişmesindeki hayati rolüne değinilerek, eğitime verilen önemin devam ettirilmesi gerektiği vurgulandı. Ödül töreninin ardından etkinlik sona erdi.

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ, ÇAMELİ BELEDİYESİ KONFERANS SALONU’NDA DÜZENLENEN TİYATRO, MÜZİK DİNLETİSİ VE ÖDÜL TÖRENİYLE COŞKUYLA KUTLANDI.