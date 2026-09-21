Ataşehir mahallesi'nde sokağa taşan kavga: bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Olayın ayrıntıları:

Elazığ'ın merkez Ataşehir Mahallesi 2029. Sokak önünde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre sokakta yaşanan arbede sırasında 2 kişi vurularak yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleler olay yerinde yapıldı, yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Müdahale ve tedavi süreci:

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan biri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın seyri:

Polis ekipleri olay yerinde ve hastanelerde inceleme yaparken, olayın çıkış sebebine ilişkin çalışma devam ediyor. Yetkililer, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulduğunu ve delil tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

ELAZIĞ'DA İKİ GRUP ARASINDA BİR EVİN ÖNÜNDE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA VURULAN 2 KİŞİDEN 1'İ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETT