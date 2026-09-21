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Ataşehir mahallesi'nde sokağa taşan kavga: bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Elazığ merkez Ataşehir Mahallesi 2029. Sokak önünde iki grup arasındaki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı ve soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 19:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ataşehir mahallesi'nde sokağa taşan kavga: bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Olayın ayrıntıları:

Elazığ'ın merkez Ataşehir Mahallesi 2029. Sokak önünde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre sokakta yaşanan arbede sırasında 2 kişi vurularak yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleler olay yerinde yapıldı, yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Müdahale ve tedavi süreci:

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan biri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın seyri:

Polis ekipleri olay yerinde ve hastanelerde inceleme yaparken, olayın çıkış sebebine ilişkin çalışma devam ediyor. Yetkililer, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulduğunu ve delil tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

ELAZIĞ&#039;DA İKİ GRUP ARASINDA BİR EVİN ÖNÜNDE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA VURULAN 2 KİŞİDEN 1&#039;İ...

ELAZIĞ'DA İKİ GRUP ARASINDA BİR EVİN ÖNÜNDE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA VURULAN 2 KİŞİDEN 1'İ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETT

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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