Atatürk Barajı yakınında lastik koptu, Tofaş takla attı; beş kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde seyir halindeyken lastiği kopan bir otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 63'üncü kilometresi, Atatürk Barajı bölgesinde gerçekleşti. Kazaya karışan aracın sürücüsünün ismi Enes T. olarak kaydedildi; söz konusu araç 48 KT 880 plakalı Fiat Tofaş markaydı.

Müdahale ve kurtarma:

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları araçtan çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor:

Kaza nedeniyle bölgedeki ulaşımda kısa süreli aksama yaşanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın aracın sol arka lastiğinin kopması sonucu kontrolden çıkma ve takla atma sonucu meydana geldiğini bildirdi ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Lastiği kopan Tofaş otomobil takla attı: 5 yaralı