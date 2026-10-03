Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda üç kişi gözaltına alındı

Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yürütülen operasyonda narkotik ekipleri tarafından bir ikamet ile iki şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ele geçirilen maddeler ve gözaltılarla ilgili işlemler sürüyor.

operasyon ve ele geçenler:

Aramaları Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmalarında muhtelif miktarda metamfetamin ve bong aparatı ele geçirildi.

şüpheliler ve yöneltilen suçlamalar:

Çalışma kapsamında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan iki şahıs, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan ise ikamet sahibi şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER