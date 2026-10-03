Uludağ'da akademik çıta yükseliyor: hedef a2 grubu

başarı buluşmaları ve üniversitenin yeni hedefi:

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen geleneksel akademik başarı buluşmaları sürüyor. Etkinlik, araştırmacıların performansını görünür kılmak, yayın ve tescil süreçlerini hızlandırmak ile üniversitenin araştırma ekosistemini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Toplantıda hem nicelik hem de nitelik hedefleri masaya yatırıldı.

reketörün değerlendirmesi ve stratejik hedefler:

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yılsonuna kadar toplam makale sayısında %25 ila %30 bandında bir artış öngördüklerini belirtti. Yılmaz, bu ivmenin kurum ölçeğinde önemli bir başarı olduğunu vurgularken, üniversiteler arası sıralamada A3 grubundan hızla A2 grubuna yükselmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca sıralama sisteminde önümüzdeki yıl esas alınacak verilerin bu yılın performansına dayanacağı hatırlatıldı. Yayın, patent, faydalı model ve tasarım süreçlerinin yılın son çeyreğinde hızlandırılmasının kritik önemde olduğuna dikkat çekildi; bu süreçlerin takibi dekanlıklarla ortak yürütülecek.

nitelik ve etki odaklı yaklaşım:

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ise artan yayın sayısının memnuniyet verici olduğunu ancak asıl hedefin nitelik ve atıf etkisi olması gerektiğini vurguladı. Kırıştıoğlu, Q1 seviyesindeki yayınların tüm üniversiteler için temel zemin sağladığını, kurumun öne geçmesini sağlayacak unsurun bu yayınların içindeki yüksek etki dilimlerine ulaşmak olduğunu söyledi. Son dönemde her ay aylık ortalama 3–4 adet yüzde birlik dilimde makale yayımlanmasının sevindirici olduğunu ve bu çalışmaların atıf ve görünürlük artışına doğrudan katkı sağladığını belirtti.

Kırıştıoğlu, araştırmacılara nitelikli dergilerde yayınlamaya, uluslararası görünürlük ve atıf odaklı çalışmalar sürdürmeye çağırdı ve katkı veren akademisyenlere teşekkür etti.

veriler ve somut sonuçlar:

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca etkinlik kapsamında üniversitenin son akademik verilerini paylaştı. Bu aya özel olarak davet edilen akademisyenler arasında 62 Q1 yayın sahibi, 6 dış kaynaklı proje yürütücüsü ve 6 patent tescili sahibi isim bulunduğu aktarıldı. Karaca, bu yayınların 43’ünün yüzde 15’lik, 27’sinin yüzde 10’luk ve 3’ünün yüzde 1’lik en üst etki diliminde yer aldığını bildirdi.

Scopus veri tabanındaki Q1 nitelikli yayın sayısının 564 olduğunu belirten Karaca, 2026 yılının henüz tamamlanmamış olmasına rağmen 2025 yılının toplam Q1 yayın sayısının şimdiden %25 üzerine çıkıldığını söyledi. Özellikle son dört ay içinde yüzde birlik dilimdeki makale sayısında düzenli bir artış olduğu vurgulandı.

Program, başarılı akademisyenlere tebrik belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Etkinlik, üniversitenin hedeflerine ulaşmak için hem süreç yönetimi hem de nitelik artışı açısından somut adımların atıldığını gösterdi.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) AR-GE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, ARAŞTIRMACILARIN BİLİMSEL PERFORMANSLARINI DESTEKLEMEK VE ARAŞTIRMA EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN GELENEKSEL BAŞARI BULUŞMALARINDAN BİR YENİSİNİ DAHA GERÇEKLEŞTİRDİ.