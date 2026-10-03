Bursa AFAD arama ve kurtarma ekipleri INSARAG standartlarıyla sahada onaylandı

Bursa AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, ulusal akreditasyon sürecini başarıyla tamamladı

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesindeki Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu INSARAG tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda yürütülen Ulusal Akreditasyon (İRNAP) sınav sürecini başarıyla tamamladı. Süreç, AFAD koordinasyonunda ve sınav gözlemcilerinin gözetiminde ilerledi.

Değerlendirme başlıkları ve kapsam:

Akreditasyon sürecinde ekiplerin afet müdahale kapasitesi çok yönlü olarak değerlendirildi. İncelemeler; ekip yapılanması, personel yeterlilikleri, görev ve sorumluluklar, operasyonel planlama, ekipman ve lojistik kapasite ile kayıt ve raporlama işlemleri başlıkları altında gerçekleştirildi. Amaç, ekiplerin belirlenen standartlara uygun şekilde görev alıp alamayacağını nesnel ölçütlerle ortaya koymaktı.

Değerlendirme kapsamında hem idari hem de teknik süreçler mercek altına alındı. Operasyon öncesi planlama ve dokümantasyon, saha içi haberleşme ve koordinasyon, ekiplerin sevk ve idaresine ilişkin uygulamalar titizlikle incelendi. Ayrıca operasyon süresince güvenlik ve iş sağlığı kurallarına uyum da kontrol edildi.

Saha tatbikatlarıyla gerçekçi sınama:

Sınav sürecinin en önemli ayağını saha tatbikatları oluşturdu. Teorik bilgilerin gerçek afet senaryolarına aktarılması hedefiyle düzenlenen tatbikatlarda ekiplerin koordinasyon, görev dağılımı ve uygulama yetkinlikleri değerlendirildi. Tatbikatlarda ekiplerin araç, gereç ve ekipman hazırlığı ile lojistik desteği test edildi; aynı zamanda saha içi haberleşme ve yönetim süreçlerinin etkinliği gözlemlendi.

Bu uygulamalı sınamalar, ekiplerin muhtemel bir afet anında görevlerini ne derece disiplinli ve koordineli yerine getirebileceklerine dair somut veriler sağladı. Saha değerlendirmeleri sırasında yapılan gözlemler, ekiplerin operasyonel kapasitesi hakkında ayrıntılı raporlamaya olanak verdi.

Akreditasyon sürecinde ayrıca kayıt ve raporlama uygulamalarının standartlara uygunluğu değerlendirildi. Saha operasyonlarına ilişkin kayıtların tutulması, raporların düzenlenmesi ve yönetimsel süreçlerin işletilmesi; operasyonun başından sonuna kadar yürütülmesi gereken idari görevlerin yeterliliğinin kanıtlanması açısından ele alındı.

Sonuç olarak, Bursa AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nün İRNAP ulusal akreditasyon sınavını tamamlamasıyla ekiplerin afetlere müdahale konusunda sahip olduğu bilgi, beceri ve operasyonel kapasitenin belirlenen INSARAG kriterleri doğrultusunda değerlendirildiği bildirildi. Bu başarı, ekiplerin sahaya hazır olmasının yanı sıra kurum içi koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesine de katkı sağlıyor.

Süreç, AFAD bünyesindeki arama ve kurtarma birimlerinin genel müdahale standardını yükseltmeyi; ekiplerin disiplinli, sahaya hazır ve koordineli çalışmasını teşvik etmeyi hedefliyor. Bursa'daki değerlendirme, bölgesel müdahale kapasitesinin geliştirilmesine yönelik adımların somut bir göstergesi niteliğinde oldu.

BURSA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ, ULUSLARARASI ARAMA VE KURTARMA DANIŞMA GRUBU (INSARAG) TARAFINDAN TANIMLANAN STANDARTLAR DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ULUSAL AKREDİTASYON (İRNAP) SINAV SÜRECİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI.