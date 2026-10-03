Ahilikten devraldığı dikişle 60 yıl: terzi Haşim gençlere iş ahlakı öğütlüyor

Terzi Haşim'in 60 yıllık serüveni:

Samsun'da 60 yıldır terzilik yapan 72 yaşındaki Haşim Uzun, bu yıl yılın Ahisi seçildi. Uzun, Ahilik kültürünün temel değerlerinin dürüstlük, sözünde durmak ve kaliteli işçilik olduğunu vurguluyor. Yıllar içinde edindiği tecrübe ve onur duygusu, onun mesleğe bakışını ve gençlere verdiği tavsiyeleri şekillendiriyor.

Terziliğe çocuk yaşta başlayan tutku:

Haşim Uzun'un meslekle ilk tanışması, baba mesleğinin yanında gelişen merakla başladı. Samsun Saathane Meydanı'ndaki hırdavat ve tuhafiyeci dükkânına babasıyla gelen Uzun, yan taraftaki terzi dükkânına giderek ilkokul üçüncü sınıftan itibaren işi öğrenmeye başladı. Ortaokul yıllarında da meslekten kopmayan Uzun, bugün hâlâ aynı tutkuyla dikmeye devam ettiğini söylüyor: 'Olağanüstü fazla seviyorum işimi.'

Ustalık, özel dikim ve müşteri ilişkileri:

Yıllar içinde kendisini geliştiren Uzun, özel dikimde uzmanlaştı; ölçüyü alıp kumaşı kesen, prova ve dikimi bizzat yapan bir ustaya dönüştü. Frak ve smokin gibi özel kıyafetleri de kendisi hazırlayan Uzun, işinde kaliteli işçiliğin önemine sıkça dikkat çekiyor. Samsun Adliye Sarayı karşısında açtığı dükkan, ona hem prestij hem de geniş bir müşteri ağı kazandırdı; bir dönemde valilere de kıyafet diktiğini, bunun ardından ününün Türkiye'ye yayıldığını ifade ediyor: 'Terzi Haşim aşağı yukarı Türkiye’yi tanır.'

Ahilikten mesleğe düşen sorumluluk:

Uzun, Ahilik geleneğinin mesleki yeterliliğin ötesinde bir yaşam biçimi olduğunu belirtiyor. Kendisinin seçilmesinin büyük onur verdiğini söyleyen usta, iyi bir zanaatkârın önce karakterinin, yaşantısının ve davranışlarının düzgün olması gerektiğini vurguluyor. Uzun'un sözleri özetle şunlar: 'Özünüze, sözünüze sadık olmanız lazım.'

Zanaatın geleceği ve gençlere çağrı:

Terzilikte çırağın azalmasından endişe duyan Uzun, bu sorunun sadece terzilik değil birçok el sanatını tehdit ettiğini belirtiyor. Samsun'da özel dikim yapanların sayısını '3-4 kişi' olarak değerlendiren usta, gençlerin zanaata ilgi göstermemesinden yakınıyor. Yine de gençlere net bir öğüdü var: 'İşinizi çok güzel yapacaksınız. Para sizi bulur, para sonraki hikâye.' Uzun, el emeğine dayalı mesleklerin dünyada hâlâ sürdüğünü, ancak Türkiye'de bu işlerin korunup yaşatılması gerektiğini söylüyor ve kaybolma tehlikesine dikkat çekiyor.

Haşim Uzun'un deneyimi, mesleğe erken başlayan bir tutkunun, disiplin ve dürüstlükle birleştiğinde nasıl saygınlığa dönüştüğünü gösteriyor. Yılın Ahisi seçilmesi, hem kişisel bir onur hem de zanaatının önemine dair bir hatırlatma niteliği taşıyor.

SAMSUN'DA 60 YILDIR TERZİLİK YAPAN VE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YILIN AHİSİ SEÇİLEN 72 YAŞINDAKİ HAŞİM UZUN, ÇOCUK YAŞTA BAŞLADIĞI MESLEĞİNİ BÜYÜK BİR SEVGİYLE SÜRDÜRÜRKEN, GENÇLERİN ZANAATLARA İLGİSİNİN AZALMASINDAN ENDİŞE EDİYOR.