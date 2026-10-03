Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Ahilikten devraldığı dikişle 60 yıl: terzi Haşim gençlere iş ahlakı öğütlüyor

Samsun'da 60 yıldır terzilik yapan 72 yaşındaki Haşim Uzun, yılın Ahisi seçilerek gençlere dürüstlük, titiz işçilik ve sabırla para geleceğini öğütledi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:25

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 10:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ahilikten devraldığı dikişle 60 yıl: terzi Haşim gençlere iş ahlakı öğütlüyor

Terzi Haşim'in 60 yıllık serüveni:

Samsun'da 60 yıldır terzilik yapan 72 yaşındaki Haşim Uzun, bu yıl yılın Ahisi seçildi. Uzun, Ahilik kültürünün temel değerlerinin dürüstlük, sözünde durmak ve kaliteli işçilik olduğunu vurguluyor. Yıllar içinde edindiği tecrübe ve onur duygusu, onun mesleğe bakışını ve gençlere verdiği tavsiyeleri şekillendiriyor.

Terziliğe çocuk yaşta başlayan tutku:

Haşim Uzun'un meslekle ilk tanışması, baba mesleğinin yanında gelişen merakla başladı. Samsun Saathane Meydanı'ndaki hırdavat ve tuhafiyeci dükkânına babasıyla gelen Uzun, yan taraftaki terzi dükkânına giderek ilkokul üçüncü sınıftan itibaren işi öğrenmeye başladı. Ortaokul yıllarında da meslekten kopmayan Uzun, bugün hâlâ aynı tutkuyla dikmeye devam ettiğini söylüyor: 'Olağanüstü fazla seviyorum işimi.'

Ustalık, özel dikim ve müşteri ilişkileri:

Yıllar içinde kendisini geliştiren Uzun, özel dikimde uzmanlaştı; ölçüyü alıp kumaşı kesen, prova ve dikimi bizzat yapan bir ustaya dönüştü. Frak ve smokin gibi özel kıyafetleri de kendisi hazırlayan Uzun, işinde kaliteli işçiliğin önemine sıkça dikkat çekiyor. Samsun Adliye Sarayı karşısında açtığı dükkan, ona hem prestij hem de geniş bir müşteri ağı kazandırdı; bir dönemde valilere de kıyafet diktiğini, bunun ardından ününün Türkiye'ye yayıldığını ifade ediyor: 'Terzi Haşim aşağı yukarı Türkiye’yi tanır.'

Ahilikten mesleğe düşen sorumluluk:

Uzun, Ahilik geleneğinin mesleki yeterliliğin ötesinde bir yaşam biçimi olduğunu belirtiyor. Kendisinin seçilmesinin büyük onur verdiğini söyleyen usta, iyi bir zanaatkârın önce karakterinin, yaşantısının ve davranışlarının düzgün olması gerektiğini vurguluyor. Uzun'un sözleri özetle şunlar: 'Özünüze, sözünüze sadık olmanız lazım.'

Zanaatın geleceği ve gençlere çağrı:

Terzilikte çırağın azalmasından endişe duyan Uzun, bu sorunun sadece terzilik değil birçok el sanatını tehdit ettiğini belirtiyor. Samsun'da özel dikim yapanların sayısını '3-4 kişi' olarak değerlendiren usta, gençlerin zanaata ilgi göstermemesinden yakınıyor. Yine de gençlere net bir öğüdü var: 'İşinizi çok güzel yapacaksınız. Para sizi bulur, para sonraki hikâye.' Uzun, el emeğine dayalı mesleklerin dünyada hâlâ sürdüğünü, ancak Türkiye'de bu işlerin korunup yaşatılması gerektiğini söylüyor ve kaybolma tehlikesine dikkat çekiyor.

Haşim Uzun'un deneyimi, mesleğe erken başlayan bir tutkunun, disiplin ve dürüstlükle birleştiğinde nasıl saygınlığa dönüştüğünü gösteriyor. Yılın Ahisi seçilmesi, hem kişisel bir onur hem de zanaatının önemine dair bir hatırlatma niteliği taşıyor.

SAMSUN&#039;DA 60 YILDIR TERZİLİK YAPAN VE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YILIN AHİSİ SEÇİLEN 72 YAŞINDAKİ HAŞİM...

SAMSUN'DA 60 YILDIR TERZİLİK YAPAN VE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YILIN AHİSİ SEÇİLEN 72 YAŞINDAKİ HAŞİM UZUN, ÇOCUK YAŞTA BAŞLADIĞI MESLEĞİNİ BÜYÜK BİR SEVGİYLE SÜRDÜRÜRKEN, GENÇLERİN ZANAATLARA İLGİSİNİN AZALMASINDAN ENDİŞE EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Isparta'da erişilebilirlik seferberliği: belediye engelli hizmetlerini genişleti...
images

HSK heyeti Erzurum adliyesinde adli süreçleri yerinde değerlendirdi
images

Osmaneli'nde sonbaharın sürprizi: sarı ve mor çiğdemler doğayı renklendirdi
images

Bilecik müftüsünden öncelik vurgusu: hizmet erişimi ve gençlik çalışmaları

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın Ticaret Borsası'nda sandıkta birlik ve güven vurgusu

Nusaybin kaymakamı ve basın buluşması: MAGYED ziyaretiyle tanıtıma destek

Köyde bilim Altıntaş'ta sürdürülebilir tarım söyleşisiyle noktalandı

Sabah Çaydurt’ta tır dorsesi alev aldı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi