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Tekirdağ'da çocuklara yönelik müstehcen içerik soruşturmasında altı zanlı cezaevine gönderildi

Tekirdağ'da siber devriyeyle yürütülen soruşturmada düzenlenen operasyonda, yedi şahıstan altısı tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tekirdağ'da çocuklara yönelik müstehcen içerik soruşturmasında altı zanlı cezaevine gönderildi

Operasyon ve gözaltılar:

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında çocuklara ait müstehcen içeriklere ilişkin soruşturma yürütüldü. Siber devriye faaliyetleri sonucunda eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemler ve yargılama süreci:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan şüpheliler, yetkili merciler tarafından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Emniyetin açıklaması ve hedefler:

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocukların korunması, dijital ortamda işlenen suçlarla etkin mücadele edilmesi ve suç teşkil eden faaliyetlerin önlenmesi amacıyla bu tür çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

TEKİRDAĞ’DA ÇOCUKLARA AİT MÜSTEHCEN İÇERİKLERLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA DÜZENLENEN...

TEKİRDAĞ’DA ÇOCUKLARA AİT MÜSTEHCEN İÇERİKLERLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİDEN 6’SI TUTUKLANDI, 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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