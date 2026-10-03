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Bilecik'te Söğüt kavşağında seyir halindeki ticari araç alev aldı

Bilecik-Sakarya D-650 karayolu Söğüt Kavşağı'nda seyir halindeki ticari araç alev aldı; sürücü yol kenarına çekti, itfaiye yangını kısa sürede söndürdü.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te Söğüt kavşağında seyir halindeki ticari araç alev aldı

Olayın gelişimi:

Bilecik-Sakarya D-650 karayolu Söğüt Kavşağı'nda seyir halindeki Uğur G. idaresindeki 34 KLS 681 plakalı ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü aracı hemen yol kenarına çekti.

Müdahale ve hasar:

Bölgeye intikal eden Bilecik Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla araçtaki yangın söndürüldü.

Yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor.

BİLECİK’TE SEYİR HALİNDEKİ TİCARİ ARAÇ ALEV ALDI

BİLECİK’TE SEYİR HALİNDEKİ TİCARİ ARAÇ ALEV ALDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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