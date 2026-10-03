Bilecik'te Söğüt kavşağında seyir halindeki ticari araç alev aldı

Olayın gelişimi:

Bilecik-Sakarya D-650 karayolu Söğüt Kavşağı'nda seyir halindeki Uğur G. idaresindeki 34 KLS 681 plakalı ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü aracı hemen yol kenarına çekti.

Müdahale ve hasar:

Bölgeye intikal eden Bilecik Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla araçtaki yangın söndürüldü.

Yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor.

BİLECİK’TE SEYİR HALİNDEKİ TİCARİ ARAÇ ALEV ALDI