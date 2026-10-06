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Atatürk Bulvarı yakınında kontrol kaybı: motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

Adıyaman’da Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınında Erdil Ç. idaresindeki 02 ABB 208 plakalı motosiklet devrildi; 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Atatürk Bulvarı yakınında kontrol kaybı: motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

Atatürk Bulvarı yakınında motosiklet devrildi

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada Erdil Ç. idaresindeki 02 ABB 208 plakalı motosiklet devrildi ve 1 kişi yaralandı.

Kaza yeri ve müdahale:

Kaza, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ADIYAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA...

ADIYAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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