Atatürk Bulvarı YSE Kavşağı'nda çarpışma

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı YSE Kavşağı'nda sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobil ile Rumeysa Ç. idaresindeki hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

yaralananlar ve müdahale:

Meydana gelen kazada Rumeysa Ç. ile araçta bulunan Zeliha Ç., Nazlı A. ve Zeliha Y. olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

kaçan araç iddiası ve soruşturma:

Kazaya karışan otomobilin olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Konuyla ilgili olarak kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.