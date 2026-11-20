Olay yeri ve müdahale:

Balıkesir-Bursa karayolunun Bursa istikameti Susurluk Şeker Fabrikası mevkisinde meydana gelen kazada, 1 tır, 1 motosiklet ve 3 otomobil karıştı. Kazanın ardından tır sürücüsü aracını terk ederek olay yerinden ayrıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi; ekipler hızlıca müdahale ederek yaralılara ilk müdahaleyi sağladı.

Yaralılar ve araç bilgileri:

Kazada yaralananlar arasında 10 APE 535 plakalı motosikletin sürücüsü T.K. ile 10 SA 745 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ü. ve aynı araçtaki yolcular S.B.A. ile T.A. bulunuyor. Bu dört kişi yaralanarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazaya karışan diğer araçlardan 16 BGV 323 plakalı otomobilin sürücüsü M.M.D. ile yolcular D.Ş., S.D. ve M.D. ve 54 AOH 474 plakalı otomobilin sürücüsü K.K. ile ailesinden dört yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma ve ulaştırma:

Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı ve kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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