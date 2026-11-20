Erdek Ocaklar'da depo alevleri itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde H.K.'ye ait bir depoda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Olay yerine hızla ulaşan ekipler yangının büyümesini engellemek için söndürme ve soğutma çalışmaları yaptı. Ekipler, depo çevresinde olası riskleri değerlendirip gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangında depo içindeki hava kompresörü ve kaynak makineleri gibi iş ekipmanlarında maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ERDEK’TE DEPO YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ