Üçyol-Kilimli kara yolunda meydana gelen kazada bir kişi öldü

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, Üçyol-Kilimli kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobilin yol kenarında park halinde bulunan araca çarpması sonucu ağır yaralanan 61 yaşındaki Necla Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza anı ve araç bilgileri

Edinilen bilgilere göre, H.G. idaresindeki 14 DN 587 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halinde bulunan 67 SK 478 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki aracın arkasında bulunan Necla Aydın (61) ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aydın'ı hastaneye kaldırdı; doktorların çabalarına karşın hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

Polisin arama çalışması sürüyor

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü H.G. için polis ekipleri tarafından geniş çaplı yakalama çalışması başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameraları ve görgü tanıkları üzerinden yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma ve olay yerinde yapılan incelemeler polis tarafından devam ettiriliyor.

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