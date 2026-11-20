Kilimli'de trafik kazası

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kaza anı ve yaralanma:

Üçyol-Kilimli kara yolunda yaşanan kazada, sürücü H.G. idaresindeki 14 DN 587 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 67 SK 478 plakalı araca çarptı. Park halindeki aracın arkasında bulunan Necla Aydın (61), savrulan aracın çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aydın hastaneye kaldırıldı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Kazanın ardından olay yerinden ayrılan sürücü H.G.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK'IN KİLİMLİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANAN 61 YAŞINDAKİ NECLA AYDIN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. KAZANIN ARDINDAN KAÇAN SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.