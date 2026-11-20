Uludağ Üniversitesi'nden ödül gecesi

Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı’nın 50’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Hilton Bursa’da düzenlenen özel gece, üniversitenin uluslararası alandaki yükselişinin simgesi olarak öne çıktı. Programa üniversite yönetimi, akademisyenler ve iş dünyasının temsilcileri katıldı; gecede, dünyanın en etkili yüzde 2’lik bilim insanları listesinde yer alan akademisyenler onurlandırıldı.

Araştırma üniversitesi hedefi:

Programda konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, göreve geldiklerinden bu yana önceliklerinin Araştırma Üniversitesi vizyonu olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Tek bir gündemimiz olacak: Araştırma Üniversitesi gündemi. Bu çok önemli bir etiket, çok kıymetli bir etiket. Üniversitemizin orta ve uzun vadesini, Türkiye üniversiteleri içerisindeki yerimizi tahkim edecek, hayat memat meselesi addetmemiz gereken bir mevzudur" sözleriyle bu yaklaşımın stratejik önemine dikkat çekti.

Rektör Yılmaz, üniversitenin uluslararası sıralamalardaki hedeflerini açıkça koydu: "Uludağ Üniversitesi’ni önce hızla ilk 1000’e, daha sonra da ilk 500’e taşıyacağız." Bu hedefin, akademisyenlerin uluslararası projelerinin ve bilimsel yayınlarının tanınırlığa katkısıyla mümkün olacağı ifade edildi.

Yayın performansı ve kurumsal destek:

Yılmaz, akademik yayın performansındaki sürdürülebilir artışa dikkat çekti ve somut veriler paylaştı: "Göreve geldiğimizde hoca başına Scopus kapsamındaki yayın sayımız 0,7’ler civarındaydı. Şu anda 1,32’yi bulduk. Yıl bittiğinde 1,4’e doğru gidiyor. Yani iki katını yakalayıp biraz da üstüne doğru gidiyoruz."

Araştırma faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla kurulan yapılar da tanıtıldı: Ar-Ge Koordinatörlüğü, Proje Ofisi ve Büyük Veri Ofisi üniversitenin destek mekanizmaları olarak öne çıktı. Akademik yükselme kriterlerinin yeniden düzenlendiği ve bu yeni kriterlerin YÖK tarafından onaylandığı; "Bir Ocak itibarıyla o yürürlüğe girecek" ifadesiyle duyuruldu.

Bilim insanlarına takdir ve motivasyon:

Gecede söz alan Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer almanın gurur verici olduğunu belirtti ve emeğin takdir edilmesinin önemini vurguladı: "Marifet iltifata tabidir; iltifatsız marifet zayidir. Bugün burada bilim insanlarına gösterilen ilgi ve takdiri bu sözün güzel bir karşılığı olarak görmekteyiz." Yıldız, bu tür etkinliklerin bilim insanlarını daha büyük başarılara teşvik edeceğine inandıklarını söyledi.

Program, akademisyenlere başarı belgelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Etkinlik, üniversitenin uluslararası görünürlüğünü artırma ve araştırma kapasitesini pekiştirme hedeflerine dönüşen somut adımların bir parçası olarak değerlendirildi.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI'NIN 50'NCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN GECEDE, DÜNYANIN EN ETKİLİ YÜZDE 2'LİK BİLİM İNSANLARI LİSTESİNDE YER ALAN AKADEMİSYENLER ONURLANDIRILDI. GECEDE KONUŞAN REKTÖR PROF. DR. FERUDUN YILMAZ, ÜNİVERSİTENİN AKADEMİK YAYIN PERFORMANSININ SON ÜÇ YILDA YAKLAŞIK İKİ KATINA ÇIKTIĞINI BELİRTEREK, "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'Nİ ÖNCE HIZLA İLK 1000'E, DAHA SONRA DA İLK 500'E TAŞIYACAĞIZ" DEDİ.