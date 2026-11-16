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Atatürk Bulvarı'nda servis yoluna giriş kazası: yolcular panik yaşadı, 1 kişi yaralandı

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı'nda şehirlerarası otobüsün servis yoluna girişi sırasında belediye otobüsüne çarpması sonucu 1 yolcu yaralandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:48

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Atatürk Bulvarı'nda servis yoluna giriş kazası: yolcular panik yaşadı, 1 kişi yaralandı

Atatürk Bulvarı'nda servis yoluna giriş kazası

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarında meydana gelen çarpışmada, şehirlerarası yolcu otobüsü ile belediye otobüsü çarpıştı. Olay, eski Emniyet Müdürlüğü yakınlarında gerçekleşti ve kaza anı kameralarca kaydedildi.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Kaza, Mahmut O. idaresindeki 34 UCD 22 plakalı, Özlem Diyarbakır firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsünün ana yoldan yan servis yoluna girdiği sırada meydana geldi. Servis yolunda seyir halinde olan belediye otobüsünü Tülay G. yönetiyordu; plakasının 02 AGH 933 olduğu belirtildi.

Şehirlerarası otobüste yaklaşık 20 yolcu bulunduğu, belediye otobüsünde ise çok sayıda yolcunun olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin kayıtlarda yolcuların çığlık atarak kısa süreli panik yaşadığı görüldü.

Yaralı ve soruşturma:

Kazada belediye otobüsünde yolcu olarak bulunan Sevgi D. yaralandı. Yaralıya sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı; kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

ADIYAMAN’DA ŞEHİRLERARASI YOLCU OTOBÜSÜ İLE BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 YOLCU...

ADIYAMAN’DA ŞEHİRLERARASI YOLCU OTOBÜSÜ İLE BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 YOLCU YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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