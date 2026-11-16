Kış lastiği denetimleri Elazığ genelinde sürdü

Elazığ polisi kent genelinde lastik kontrolü yaptı:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde planlı uygulamalar gerçekleştirerek araçların lastiklerini kontrol etti ve sürücülere bilgilendirme yaptı. Uygulamalar, belirlenen noktalar ve yoğun trafik akışının olduğu güzergâhlarda sürdürüldü.

denetimin odağı ve uygulama biçimi:

Durdurulan araçlarda öncelikle kış lastiği kullanımı ile lastiklerin diş derinlikleri ve mevsim koşullarına uygunluğu incelendi. Kontroller, özellikle şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların 15 Kasım itibarıyla başlayan yükümlülük kapsamında olup olmadığına dikkat edilerek yapıldı.

sürücülere verilen bilgiler ve uyarılar:

Denetimler sırasında sürücülere kış şartlarında güvenli sürüş, doğru lastik seçimi, karlı ve buzlu yollarda dikkat edilmesi gerekenler ile araç bakımının önemine ilişkin bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Polisler, olası kazaların önlenmesi ve can ile mal güvenliğinin korunması amacıyla tüm sürücüleri kurallara uymaya ve kış şartlarına uygun ekipman kullanmaya davet etti.

Yetkililer, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini ve sürücülerin hem kendi güvenlikleri hem de trafikteki diğer kullanıcıların emniyeti için uyarılara riayet etmelerinin önemini vurguladı.

Elazığ trafik polisleri kış lastiklerini kontrol etti, sürücüleri bilgilendirdi